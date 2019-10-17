“朱利安尼是手榴弹”“博尔顿是原子弹”……内讧不断的特朗普阵营. October. 17, 2019 07:14. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. “乌克兰丑闻”引发的弹劾政局演变成了特朗普总统前任和现任参谋之间的攻防战。上个月辞职的前白宫国家安全事务助理约翰·博尔顿和总统个人律师兼丑闻的核心人物、前纽约市长鲁道夫·朱利安尼分别用“手榴弹”和“原子弹”的称谓攻击对方，对事件的责任展开攻防战。 前白宫国家安全委员会俄罗斯事务顾问费奥娜·希尔14日在议会作证时说：“博尔顿担心前市长朱利安尼的做法。称他为手榴弹（Hand Grenade）。”据《纽约时报》等媒体报道，博尔顿对总统通过秘密人物朱利安尼向乌克兰方面施压，要求对政敌、前副总统拜登父子进行调查感到震惊。他形容这是“毒品交易”，也明确表示自己不会参与。博尔顿还指示希尔“就朱利安尼与白宫律师接触讨论乌克兰问题一事提出问题”。 朱利安尼15日发起反击。他对美国全国广播公司（NBC）说：“博尔顿称某人为手榴弹，真是讽刺。很多人不是把他描述成原子弹（atomic bomb）吗？”他还对《纽约杂志》说：“博尔顿离开白宫前，从未向我提及乌克兰丑闻。” 据国会专门媒体《国会山》报道，民主党控制的众议院认为，博尔顿将提供弹劾调查的决定性证词，目前正在研究是否传唤他。众议院议员斯蒂芬·林奇（马萨诸塞州，民主党）表示：“博尔顿称朱利安尼为手榴弹，这本身就说明了问题。博尔顿认真了解乌克兰问题的情况，”流露出传召他为证人的意思。 随着前任核心参谋和个人律师之间展开攻防战，特朗普总统应对弹劾调查越来越困难。部分媒体评价称，“总统的防御墙正在倒塌”。相反，也有分析称，如果美国经济维持目前的水平，特朗普连任的可能性非常大，不会受弹劾调查的影响。国际信用评价公司穆迪的子公司“穆迪分析”当天在《明年大选展望报告书》中预测称：“如果经济好转，总统将确保比2016年大选（538人中有304人）更多的选举人票。” 乌克兰丑闻的另一主角、前副总统拜登的独生子亨特·拜登当天在接受美国广播公司（ABC）采访时说：“我曾经作出错误判断，但从未犯过非法行为。朱利安尼和特朗普总统提出了阴谋论。”特朗普总统一直怀疑，拜登前副总统为了帮助儿子的事业，怂恿乌克兰方面解除调查亨特担任理事的乌克兰天然气公司布利斯马控股的检察总长的职务。

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