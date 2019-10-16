“感受一下法国歌剧的精髓吧”. October. 16, 2019 07:33. by 柳允钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 一部歌剧，一位男主角。和他相恋的人偶，垂死的女人，还有狡猾的女人。 在19世纪法国音乐剧大师奥芬巴赫诞辰200周年之际，国家歌剧团将演出他留下的最后一部杰作歌剧《霍夫曼的故事》。10月24~27日，首尔艺术殿堂歌剧院。 奥芬巴赫通过加入很多舞蹈的轻歌剧“operetta”大受欢迎，但在最后一部作品《霍夫曼的故事》中，无论是壮美的英雄剧《格朗歌剧》还是浪漫的《利克歌剧》等，都加入了当代法国人沉湎的所有音乐剧的要素。他把德国浪漫主义文豪E T A霍夫曼的梦幻短篇故事梗概，分别用在了各幕上。 在此次演出中，2018年带领国立歌剧团的马斯内《玛侬》大获成功的制作组再次聚首。从指挥家杰巴斯蒂安•朗雷辛、导演班桑•布萨尔到舞台及服装设计师，都是法国歌剧的特色团队。男性身穿晚礼服，女性则穿着借用韩服形象的连衣裙，形成了微妙的对比。 《霍夫曼的故事》在作曲家死后完成，每次演出都经过反复修改、改编，存在多种版本。此次演出选择了一个版本，在第五幕结尾部分，演员阵容和合唱团融合在一起，戏剧性地将“人以爱成长，通过考验获得更大的成长”的信息推向高潮。 在15日举行的制作发表会上，导演布萨尔表示“三位女主角是因各自被强行要求成为才华横溢的女人、贤妻良母、诱惑的女人的当代社会的压迫而牺牲的人物”，在这些女人看似不同却相同的面貌上加入了导演的亮点。 男主人公霍夫曼一角由男高音张弗朗索瓦•波拉斯和局允钟(音译，下同)饰演，女高音克里斯蒂娜•帕萨罗和尹尚雅则饰演新三名女主人公，每一幕都改变名字和样子的男中音反面角色由梁准模饰演，霍夫曼的朋友尼古拉斯一角由女中音金贞美出演。 另外，本月1日就任的国立歌剧团艺术总监朴炯植表示：“为加强国立歌剧团的力量，计划引入季制艺术总监体制。”实行季制艺术总监制后，现在的艺术总监将专注于行政和经营，作品制作将由每季受聘的艺术总监负责。以新体制运营的国立歌剧团的第一个赛季是2020年10月至2021年5月。 《霍夫曼的故事》演出将于24日、25日晚7点半；26日、27日下午4点举行。票价为1万~15万韩元。

한국어