现代汽车“公开未来汽车信息，构建相生模式”. October. 16, 2019 07:32. by 金道炯 dodo@donga.com. 现代汽车集团15日配合政府发表未来汽车领域产业战略，公开了与国内中小、中坚企业一起的“未来汽车生态系统”战略。也就是说，为了应对环保汽车和无人驾驶汽车时代，要超越特定企业的成功，构建相辅相成的汽车生态系统。 现代汽车集团表示，为营造未来汽车生态系统，将进行“开放型革新”。为使多种形式的未来汽车和移动服务在国内普及，计划与创业企业、中小•中坚企业构建合作体系。 为此，现代汽车开通了车辆数据开放平台开发者的门户网站“现代开发者(Hyundai Developers)”。进入该门户网站，可以看到现代汽车此前积累的运行相关的各种数据，中小企业可以将这些数据运用于事业。也可以根据行驶距离和安全驾驶习惯，开发多样的汽车保险服务。 在具有世界最高水平竞争力的氢燃料电动汽车领域也推出了与中小•中坚企业共生的计划。现代汽车当天与牛津产电、扎伊尔大宇商用车、爱迪生汽车共同签署了公交车用氢燃料电池系统供应合作业务协约(MOU)。利用现代汽车集团提供的氢燃料电池系统，他们可以自主开发氢电巴士。 现代汽车集团预测，到2025年为止，将投入41万亿韩元用于未来技术开发。首席副总裁郑义宣(音)表示：“将通过开放平台的门户网站，打造与创业公司等多种市场参与者相辅相成的移动生态系统。现代汽车集团将脱胎换骨，从汽车制造商转变为为顾客提供新经验的服务公司。” 汽车业界正在关注在环保汽车领域同时发展电动车和氢燃料汽车的政府战略。一直以来，欧洲和中国都把力量集中在电动汽车上，日本则集中于氢燃料电动汽车上。但是韩国采取了同时推进两个轴的战略。大林大学汽车学教授表示：“韩国是唯一一个同时培育电动汽车和氢燃料电动车的国家，但由于各车辆的特性不同，为了不使资源倾向一边，保持均衡十分重要。” 也有意见称，对于未来汽车转换时必然伴随的内燃机相关配件企业的危机、汽车产业整体雇佣减少等问题，需要制定切实的对策。最近，现代汽车雇佣稳定委员会咨询委员会担心，如果转换为电动汽车，最多可能会减少20~40%的雇佣。 不过，也有业内人士指出，这种就业变化是假定全面转向电动汽车时出现的状况，内燃机车生产将保持一定规模，未来汽车可能发展成包括氢电汽车在内的各种形式，这一点也值得考虑。 汽车业界认为，包括现代汽车在内的现有主要全球整车企业在未来汽车时代仍然可以保持产业的主导权。有分析称，随着未来汽车的转换将经过较长时间，具备生产线的传统企业将比新加入的无人驾驶汽车领域的谷歌等信息技术(IT)企业更稳定地创造收益。 汽车产业协会会长郑万基(音)表示：“政府和汽车产业的劳资双方如果能共同解决阻碍氢电气车基础设施投资的限制和消耗性劳资关系等问题，就没有必要看淡韩国汽车产业的前景。”

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