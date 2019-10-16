40多岁年轻人的领导力改变世界. October. 16, 2019 07:32. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 41，42，43…… 这不是单纯的数字罗列。由对抗腐败的教师成为总统的喜剧片主演，成为实际上总统的乌克兰总统泽连斯基，带领新党“前进的共和国”当选最年轻的总统后主导改革的法国总统埃马纽尔·马克龙，结束与邻国厄里特利亚的战争、10月11日获得诺贝尔和平奖的埃塞俄比亚总理阿比·艾哈默德·阿里……40出头的他们主导着本国的革新，受到了世界的关注。 40多岁的领导人正在改变现有的政治格局。去年4月就任的阿比总理是非洲第一个成立男女同数内阁的总理。他还推行包容多达100万名难民的政策，释放大批政治犯，以“宽容”的政治巩固了国内的支持层。以这种内部稳定为基础，与厄立特里亚进行协商，并成功地推进了该进程，并因获得诺贝尔奖而跻身世界级领导人的行列。加拿大总理贾斯汀·特鲁多（48岁）在推出男女同数内阁的同时，通过让难民和土著人出身的人士出任内阁成员的改革，成为40多岁领导人的代表。 专家们认为，在两极化引发的社会不满情绪高涨、希望变化的时代要求日益强烈时，出现了“40多岁的领导力”。40多岁的年轻人以年轻人所没有的经验，引领老年阶层力所不及的变化的意志为基础，引导与国民的沟通，将此贯彻为新的政治革新。因此，40多岁领导人迅速崛起的现象在历史上一再出现。在美国，对社会变化的要求越来越高的时候，也出现了40多岁的总统。针对二战后陷入低迷的美国提出了“新边疆”的约翰·F·肯尼迪，1990年代美国经济危机中主导变化的比尔·克林顿，因“9·11”恐怖袭击和2008年世界金融危机而停滞的情况下提出“是的，我们能做到！（Yes，We can）”的口号的贝拉克·奥巴马，这些领导人响应国民渴望发生变化的要求下，践行了在体制内体现时代要求的变化。 有评价称，现在40多岁的领导人与美国总统特朗普（73岁）、中国国家主席习近平（66岁）、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（67岁）等“政治强人”处于对照点。正因如此，有人预测说，在对“强人”的疲劳感增加的情况下，今后世界的领导力将因40多岁的年轻人而重组。

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