美国政治史上40多岁的年轻人. October. 16, 2019 07:33. by 崔智善 aurinko@donga.com. 约翰·F·肯尼迪在44岁的1961年就任美国总统。他虽然上任3年就遭到暗杀,但至今仍是美国人最喜爱的“年轻”总统。肯尼迪不愧为年轻的政治家,强调“新边疆(new frontier)”精神,刻画了进取的形象。 第二次世界大战后,冷战开始,美国社会对未来的不安开始蔓延。为此,各地发生了暴动和骚乱。肯尼迪具有经验和变革意志的40多岁年轻人的优点,开始了新的尝试。他组建了由美国年轻人组成的“和平服务团”,送往欠发达国家。在那里,年轻人成为“开拓者”,让他们拥有自豪感和爱国心。“不要问你们的国家能为你们做些什么,要问你们能为国家做些什么”,就职演说展示了一种新的领导模式。与稳重而有分量的现有政治人形象相比,他战略性地使用明亮而有魅力的年轻政治人形象,这一招非常管用。 比尔·克林顿也是47岁就任的40多岁总统。克林顿给选民留下了解决经济危机的年轻政治家形象。1992年当时,美国正经历着严重的经济危机。财政赤字比1980年增加了3倍以上。乔治·布什总统在民主党要求的上调税金案和共和党要求的增加政府支出之间抓不住头绪。在此期间,企业开始大规模裁员,失业率急剧上升。对此,克林顿阵营提出了“问题是经济,你这傻瓜(It's the economy, stupid)”的挑战性口号。选民们希望,克林顿虽然比发动伊拉克战争的布什年轻,但他具有担任州长的经验,能更好地解决“温饱问题”。 2009年,49岁的贝拉克·奥巴马当上了总统。在共和党候选人麦凯恩(当时73岁)依靠报纸、广播开展选举运动期间,奥巴马通过脸书、推特直接向国民传达承诺,获得了“社交总统”的绰号。特别是,在美国人对伊拉克战争的疲劳感、世界金融危机中提出“是的,我们能够!(Yes, we can)”这一包含期待变化的充满希望的口号,被评价为政治注入了新风。

한국어