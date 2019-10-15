青瓦台称“经济走势良好”，难道听不到企业“生存危机”的呐喊吗？. October. 15, 2019 07:30. . 总统经济首席秘书李浩承13日表示，“韩国经济走势良好”，断然否定了经济危机论。对于韩国经济增长率不及潜在增长率的说法，他表示，这是因为“经济周期因素”。 从辞典的意义上讲，现在的经济状况可能不是经济危机。经济中心理因素很大，如果总是说“经济不好”，就有可能进一步恶化。但是，与已经进入经济成熟期的发达国家比较增长率，认为韩国走势良好的政策当局者们的看法，很难让人接受。 今年韩国的经济增长率预测值从去年底的2.6%∼2.7%降到了以韩国银行为基准的2.2%。彭博、ING集团等海外机构的预测值早已下降到1%左右。出口从去年12月开始连续11个月呈现负增长，企业的景气展望指数也呈下降趋势。昨天，英国《金融时报》和美国智库布鲁金斯研究所分析称，“全球经济同时进入了停滞（长期经济停滞）时代”。对外依存度较高的韩国是其中出口和增长率下降速度最快的国家。 经济基础体力在下降，但是随着提高最低工资、缩短工作时间、化学物质管理法等劳动及环境规制的突然实施，企业的负担也加重了。因与日本的历史问题矛盾导致的出口限制等，韩国还增加了其他国家没有的威胁因素，但政府推进的限制改革却进展缓慢。昨天，造船产业中小企业代表主动召开记者招待会，呼吁称“如果明年中小企业实行每周52小时制的话，不仅存在生存危机，还有可能出现产业崩溃”。现有产业担心生存，自动驾驶汽车等未来产业也正被中国超越，这就是韩国的现状。政府当局者们如果陷入“经济走势良好”或只责怪外部的安逸想法而回避现实，真的会面临严重的危机。

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