组合“SuperM”的出道专辑登上美国Billboard排行榜第一名. October. 15, 2019 07:30. by 林熙允记者 imi@donga.com. 组合SuperM登上了美国Billboard专辑排行榜的冠军宝座。这是韩国歌手(包括组合)第二次登上该音源排行榜第一名。 Billboard13日(当地时间)通过官网表示：“4日发行的SuperM的首张专辑在19日的‘Billboard 200’排行榜上登上了榜首位置。”“Billboard 200”是选出在美国畅销的专辑的每周排行榜。该榜单是综合CD等实物唱片销量、数字下载和流媒体下载次数来确定排名的。 SuperM是韩国SM娱乐公司和美国著名唱片公司Capitol Music Group(CMG)合作成立的项目组合。这是从SM旗下已出道的4个组合中选出7名成员制作的一种“梦之队”。7人分别是SHINee的泰民、EXO的伯贤和KAI、NCT 127的泰容和Mark、中国组合WayV的Lucas和Ten。 SuperM通过经纪公司表示：“真的很高兴，就像做梦一样。通过新的挑战获得满意的结果，感谢给予幸福和关爱的各位。今后也会努力展现超级协同效应。”SM代表制作人李秀满(音)表示：“一起迎接新挑战的成员非常开心，不仅感谢支持组合的韩国粉丝，也感谢世界粉丝。” 5日，SuperM在美国加利福尼亚州好莱坞举行了新曲公开活动。9日，他们出演了美国NBC电视台的人气脱口秀节目《艾伦秀》。他们将从11月开始在北美举行巡回演出。 Billboard认为，此次综合症的背景是K-POP粉丝们独特的购买模式。该媒体还报道称，“K-POP粉丝们经常热衷于购买可以进行物理收藏的专辑形态。(SuperM的情况)通过官方网站可提供购买相关商品和专辑等60种选择权，并能购买演唱会门票。专辑的封面有8种，在洛杉矶开设快闪店也发挥了一定的作用。” 韩国歌手的Billboard专辑排行榜第一名是去年5月防弹少年团最先实现的。防弹少年团到今年为止，发行的三张专辑先后都登上了该排行榜的冠军宝座。

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