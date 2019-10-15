孙兴慜VS内马尔？国家队将于下月19日与巴西队进行热身赛. October. 15, 2019 07:30. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 同龄的孙兴慜(27岁•托特纳姆热刺队)和内马尔(巴黎圣日耳曼队•照片)的对决成功举行。这不是在俱乐部，而是在国家队。 下个月19日，由保罗•本托主教练率领的韩国国家足球队将在阿联酋阿布扎比的阿尔贾兹拉穆罕默德本扎耶德球场与巴西队进行热身赛。这是巴西足协13日在其官方网站上公布国家队赛程(A级比赛)时透露的。 据此，国家代表队将于下个月14日在黎巴嫩贝鲁特打完2022年卡塔尔世界杯亚洲区第2轮预选赛与黎巴嫩队的比赛后，前往阿联酋和巴西国家队展开对决。巴西队将于15日在沙特阿拉伯与阿根廷队进行热身赛，然后前往阿联酋。 国际足联(FIFA)排名第3位的巴西队很有可能在下个月的热身赛日程中动员包括内马尔在内的所有最精锐球员。因为第一个对手是阿根廷，再加上因南美足球联盟的惩罚，此前一直无法参加A级比赛的梅西(32岁•巴塞罗那)有可能从这场比赛开始上场。在7月举行的美洲杯比赛中，梅西因对裁判的判罚表示不满，被禁赛3个月(仅国家队层面)。 只是内马尔在13日举行的A级比赛中，遭遇了今年以来的第三次受伤，这有可能成为变数。内马尔当天在新加坡国家体育场举行的与尼日利亚的友谊赛(1比1战平)中大腿疼痛，在上半场第12分钟就被替换下场。目前尚不清楚他的伤病情况。

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