开启“移动身份证”时代. October. 15, 2019 07:30. by 李建赫 gun@donga.com. 依靠智能手机信息钱包中储存的信息就可以证明金融交易身份，这种“移动身份证”服务将于本月底开始。可以在手机上进行认证，今后无需身份证或驾驶证，也可以在线上或线下开设账户。 金融结算院14日表示，从本月底开始将普及利用区块链技术的移动身份证服务。通过金融机构办理一次移动身份证后，可以将此作为在移动环境中证明本人身份的工具。金融结算院解释说：“这是国内首次商用化的服务，是按照全球标准规格开发的。” 金融结算院的移动身份证服务将分散储存相关数据，并利用参与主体验证可信度的区块链技术。即便遭到黑客攻击，要想伪造和变造数据，也必须对参与区块链的所有主体的数据一一进行修改，因此实际上被认为不可能进行黑客攻击。 通过金融机关获得的移动身份证将被储存在智能手机的信息钱包等安全性较高的应用程序中。用户如果使用该服务，无需身份证、驾驶执照等实物身份证，就可以加入金融技术企业Fount的Robo-advisor资产运营服务。今年6月，金融委员会将其指定为创新金融服务，并放宽了限制。 另外，不久的将来，利用移动身份证开设非面对面账户及在金融公司窗口进行身份证明的可能性也会增加。金融结算院新一代认证业务组长朴正贤（音译）解释说，“期待今后一年内通过测试确认安全性和便利性后，使用范围会进一步扩大”。 本月将实现商用化的移动身份证将包含进行金融交易时阶段性认证本人身份的功能。登录、账户查询、转账、股票买卖等所需的公认认证功能，也可以用手机身份证代替。金融结算院表示，包括6家银行在内，以及证券公司、保险公司、金融技术企业等约30家金融公司正准备利用这些资金。预计移动身份证将与目前银行界的区块链公认认证书“银行签字”、证券业界使用的“chain id”等展开竞争。 金融结算院还将推出利用手机身份证发放者的个人信息，提供有针对性的金融信息的服务。金融结算院计划在明年10月以后，在储存手机身份证的信息钱包中，展示各种公共机关证明书、在职和学历等民间证明书储存功能。 民间和政府开发移动身份证的步伐越来越快。SK电信、KT、LG U+等3家通信公司和三星电子、KEB韩亚银行、友利银行、KOSCOM等7家公司正在开发利用区块链的“综合电子证明”应用程序。3家通信公司最近从科学技术信息通讯部获得了QR码形式的移动驾照，将可以用于确认身份的“移动驾照服务”指定为“限制沙盒”对象。

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