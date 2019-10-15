日本国内期待李总理访日，“虽然有些晚，但也是万幸”. October. 15, 2019 07:30. by 东京=朴亨俊 常驻记者 lovesong@donga.com. 韩国国务总理李洛渊将于22日出席日本德仁天皇的登基仪式，日本国内对此也做出了积极反应。李总理之前曾作为东京特派员在日本工作过很长一段时间，而且与日本高层人士关系密切，因此很多人期待李总理能起到某种作用。但有分析认为，韩日关系能否得到实质性改善还是未知数。 日本政府当局者10月13日表示：“文在寅总统周边人士中，能够让日本期待的人只有李洛渊总理。虽然为时已晚，但很庆幸他现在能访问日本。”日本政府自去年10月韩国大法院做出强制征用赔偿判决后，就一直关注着李总理的动向。5月中旬，李总理曾说，“司法程序正在进行，行政部门出面做些什么不符合三权分立原则。”但据悉，官僚社会仍然认为“在韩国能沟通的人就是李总理”。 但李洛渊总理的此次访日能否改善两国关系尚不明朗。一位熟悉外务省的日本外交消息人士表示：“外务省从韩国得到的官方征用解决方案只有韩日两国企业向受害者赔偿的‘1+1’方案，日本政府很难接受。”据悉，虽然也出现了涉及韩国政府的“1+1+puls”方案，但两国政府尚未正式讨论过。该消息人士还表示，“无论什么方案，需要日本企业进行赔偿的方案，日本政府都不会接受。”

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