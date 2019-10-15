《华盛顿邮报》：“朝鲜从未加入联合国的阿布哈兹赚取外汇”. October. 15, 2019 07:30. by 崔智善 aurinko@donga.com. 据《华盛顿邮报》13日报道，朝鲜为逃避联合国制裁，正在向格鲁吉亚境内未获国际组织认可的“阿布哈兹”派遣工人。朝鲜利用了非联合国会员国无需遵守对朝制裁决议的漏洞。 目前在阿布哈兹有400多名朝鲜工人。主要在公寓或铁路建设现场工作。美国推测，他们每年向朝鲜汇款5亿美元（约5900亿韩元）。 阿布哈兹是位于俄罗斯西南部黑海沿岸的自治共和国。虽然在国际法上它是格鲁吉亚领土的一部分，但在2008年宣布分离独立。但是，到目前为止，还没有得到包括联合国在内的国际组织的国家认可。只有俄罗斯、叙利亚、委内瑞拉等与美国关系不好的一些国家承认其为独立国家。美丽的港口和低廉的物价使这里成为俄罗斯人夏季休假的场所。 《华盛顿邮报》还特别报道说：“俄罗斯从战略上支援朝鲜工人移居阿布哈兹并获雇用。”在俄罗斯曾经有4万名朝鲜劳动者，但现在只剩下1万名左右。根据2017年联合国通过的对朝制裁决议，俄罗斯必须在12月22日之前将剩下的朝鲜工人遣送回本国。专家分析说，为使朝鲜避开制裁，俄罗斯通过阿布哈兹向平壤递出了逃命绳索。萨哈林建筑商尤里·迪亚科夫对《华盛顿邮报》说：“过去两年，我们派了大约90名朝鲜工人到阿布哈兹。” IHS市场首席研究员亚历克斯·梅利基什维利表示：“俄罗斯想增进与朝鲜和阿布哈兹的经济纽带关系是理所当然的。因为一个国家（朝鲜）是‘流氓国家’，而另一个国家（阿布哈兹）完全依赖俄罗斯。”

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