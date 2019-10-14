暂时告一段落的广场力量对抗……必须作出决断令这样的分裂对立不再出现. October. 14, 2019 07:29. . 国土交通部在首都圈第三期新城市选址中，最终将南杨州王叔2处、河南教山、仁川桂阳、果川等5处指定为公共宅地地区。地皮面积是汝矣岛的8倍，共可建设122000套，如果明年选地计划得到批准，将于2021年开始动工和销售。至此，政府计划的首都地区30万户供应计划中，有一半的14万户已经完成地区指定，准备正式开展事业。 第三期新城市是政府为了稳定首尔房价，与加强贷款限制等需求抑制对策一同推出的增加供给对策。但是，住宅的选址和时机比供给总量更重要。首尔住宅买卖价格在去年“9·13”对策出台后暂时放缓，最近又连续15周呈现上涨趋势。即使公布第三期新城市，首尔房价也持续上涨，这说明周边新城市很难代替首尔的住宅需求。如果想稳定首尔房价，激活首尔内老化地区的再开发重建的正面进攻法会更好。 在政府致力于控制首尔房价的时候，首尔和地方的房地产市场两极化现象更加严重。截至8月底，全国尚未预售的公寓超过6万套，京畿、仁川也超过了1万套。第二期新城区建设尚未结束，第三期即将公布，商品房空置现象将加剧，“交通地狱”的困扰也将加剧。国土部表示，将在第三期新城市确保20%∼40%的尖端风险企业园区等自足用地，但即便如此，在首都圈集中化日趋严重的情况下，助长地方空洞化的地区反对之声也非同寻常。 第三期新城市候选地多为被限制为绿化带的地区。政府说这些地块已经被毁坏或保存价值很小，但无论如何，这些地块都是从绿地变成宅基地。与世界上其他国家相比，首都圈已经达到了巨大的规模，今后更趋肥大化，而且短期内释放近30万亿韩元的土地补偿金，有可能进一步抬高首都圈的房地产价格。长期而言，从日本等国家的事例来看，除了城市中心之外周边城市的幽灵化也令人担忧。有必要深思熟虑，是不是为了控制首尔的房价，反而导致首都圈的集中和肥大。

한국어