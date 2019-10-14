对华外交要堂堂正正. October. 14, 2019 07:29. by 尹完準 zeitung@donga.com. 11日下午，韩国驻北京大使馆。张夏成大使对朝野政党的议员表示：“在高层交流等韩中关系几乎所有领域，对华外交都在正常进行。” 与2017年“萨德”报复时相比，情况确实有所改善。上个月，中国把国务委员兼外交部长王毅访问朝鲜的结果最先向韩国政府进行了通报。但与“关系正常化”仍相距甚远。 距离2017年10月将萨德问题抛在脑后、“就尽快使韩中所有领域的交流合作恢复到正常发展轨道达成协议”已经过去了两年。代表性的萨德报复性——限制团体旅游、限韩令（禁止进口韩国大众文化）依然存在。就连萨德报复本身也没有得到解决。接受记者采访的中国官员都表示，“本来就没有萨德报复。” 国会外交统一委员会委员长尹相炫议员（自由韩国党）对张大使说：“中国已经两年没有遵守（恢复关系的）承诺。你不觉得自愧吗？”当有人问及中国如何回答解除萨德报复的要求时，张大使表示，“很难说”。尹议员追问道：“为什么不能堂堂正正地说话呢？”执政党共同民主党议员宋永吉指出：“中国在建国70周年的活动中公开了可以使萨德失去效力的东风-17导弹”，“这种情况下还对萨德有情绪吗？应要求撤回报复。” 在中国国家主席习近平访韩问题上，张大使说：“访韩本身两国有共识，但时间是问题。”但是年内能否访韩还是未知数。民主党议员朴炳锡指出：“虽然日本、澳大利亚、印度在参与（牵制中国的）美国印度和太平洋战略，但这些国家与中国的关系也很好。”习主席欣然接受了安倍晋三“请在明年春天访问日本”的邀请。习主席还在11日和12日访问了存在国境争端的的印度，与印度总理莫迪就“战略合作”进行了讨论。这些国家一边说着要向中国说的话，一边从中国战略身上诉求战略价值。 唯独中国与韩国没有提速，说不定是因为韩国对中国过于低姿态。主张加强与中国的关系不是事大主义的宋永吉议员也表示：“虽然中国表示不谋求霸权，并声称会把将一带一路沿线国家（周边国家）当作真正的兄弟对待，但并没有表现出这种态度。请堂堂正正地进行外交。”张大使表示：“今年外交部没有汉语研修者，韩国外交可能会受到打击。”但笔者认为，张大使的这种解释似乎并不是对华外交的根本问题。

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