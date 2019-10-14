2019首尔跑步大赛落幕，韩国选手金敏俊夺冠. October. 14, 2019 07:28. by 金培中 wanted@donga.com. “心情很好，但有点不好意思呢(笑)。” 在2019首尔跑步大赛半程男子组比赛中，以1小时11分34秒的成绩获得第一名的金敏俊(36岁)挠了挠头。因为虽然在2007年大阪世界田径锦标赛马拉松团体赛上被作为番外项目(非正式比赛项目)，但他首次为韩国田径项目夺得银牌(当时名为金英春)，2011年退役后，最近再次开始跑步，最终获得了“名人赛第一枚奖牌”。 隐退后他一度放弃了马拉松，但又想起了“以前的旧时光”，于是又开始跑起来，他说：“在日本，也有一些人在参加名人赛时创造了好成绩，成为精英选手。我想发挥领跑者的作用，让这样的选手在韩国出现。” 在女子组比赛中，申麻美子(41岁•日本)以1小时28分18秒的成绩获得冠军。在日本东京一家医院做接待员工作的申某说：“从10年前开始，为了减肥开始跑马拉松，之后就迷上了跑步。”为了参加包括韩国在内的美国、英国、香港等马拉松比赛，她走遍了世界各地。曾先后6次参加国内唯一的黄金标签大赛—3月首尔国际马拉松赛的申某表示：“这次是首次在由东亚日报主办的大赛上获奖。我的目标是在明年的首尔国际马拉松全程比赛中以‘进入三小时以内(sub three)’的成绩夺冠。”

한국어