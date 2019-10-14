美国驻韩大使：“韩国只分担五分之一的防卫费，对美国来说不够”. October. 14, 2019 07:28. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国驻韩国大使哈里·哈里斯（照片）就防卫费分摊额增加5倍的要求表示：“美军被派到韩国为保卫韩国发挥作用，如果只收取五分之一的费用，那是不够的。”他表示：“从我们的立场来看，韩国至今为止只承担了总费用的五分之一，不是吗？”“我认为排名世界第12位的经济大国韩国应该承担更多的费用。” 11日（当地时间），哈里斯在华盛顿国务院大楼接受《东亚日报》独家采访时表示：“（防卫费分摊额）磋商一旦开始，将在中间的某个地方达成折中方案。”美方在明年防卫费分摊额磋商正式开始之前，就通过多种渠道强调了相当于今年分摊额5倍左右的“48亿美元（约58056亿韩元）明细表”。从这一点来看，这算是已经预告了两国之间将会有激烈的磋商。他同时强调，12月31日是今年谈判的最后期限，“不能无限制地将时间花在这里”。 哈里斯就最近破裂的在瑞典斯德哥尔摩举行的朝美无核化工作磋商表示：“朝鲜什么都没做，就要求美国必须做好一切。”这是谈判破裂后，除了美国国务院向媒体发布的声明外，美国高级官员首次公开发表评价。他指出：“朝鲜在准确地要求美国做自己一直抱怨的那件事。” 特别是针对第三次朝美首脑会晤的可能性，哈里斯表示：“特朗普总统并没有设定第三次首脑会晤的时间线”，“我们有专门的磋商小组，他们需要解决大部分棘手的细节问题。”在被问到“是否意味着在工作磋商中取得成果之前不会草率举行朝美首脑会晤？”时，他强调说：“我认为是这样。”对于下个月即将到期结束的《韩日军事情报保护协定》，他担心地说：“韩国政府撤回《韩日军事情报保护协定》的决定是失误的”，“因此地区安保出现了问题。”

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