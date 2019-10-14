韩美财界：“两国政府应避免妨碍同盟的行为”. October. 14, 2019 07:29. by 许东俊记者、华盛顿=李政恩常驻记者 hungry@donga.com,lightee@donga.com. 全国经济家联合会(全经联)对美使节团表示，已向美国商务部等积极要求免除对韩国产汽车的关税，得到了肯定的答复。另外，全经联和美国工商业联合会决定，向两国政府建议，不要做出妨碍韩美同盟的行为。 韩国全经联会长许昌秀11日(当地时间)在华盛顿与美国工商业联合会共同召开第31届韩美财界会议总会之后，在面对记者提出的关于美国对汽车关税的反应的提问时，他回答称“好像都是肯定的答复”。 此前，以许会长为团长的全经联对美使节团20多人与美国商务部副助理部长伊恩•斯特夫和国务部副助理国务卿大卫•米尔进行了面谈。许会长解释说：“我们积极要求美国国务院和商务部等部门在11月决定的根据贸易扩张法第232条征收关税中免除韩国的(汽车关税)。” 韩美财界当天还通过了共同宣言，并表示：“在亚洲地缘政治的不稳定性增大的情况下，我相信经济或政治上的裂痕会阻碍两国政府的合作。韩美自由贸易协议(FTA)对于韩美同盟起到了极大的作用，我们坚持了这样的观点，并向两国政府建议，不要做出妨碍韩美同盟的行为。”

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