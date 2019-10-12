非洲猪瘟是如何蔓延全球的. October. 12, 2019 07:29. by 崔惠? herstory@donga.com. 非洲猪瘟的预防方法中，首选的是避免给猪喂剩余食物，即剩饭。尤其是从非洲猪瘟发生国出发的飞机或船舶内，如果有乘客吃剩的猪肉，应该要么在回航时将猪肉全部带走，要么经过热处理后销毁。对剩下的食物如此严格，是因为有过非洲发生的非洲猪瘟由此转移到欧洲的教训。 非洲猪瘟首次为国际社会所知，是1921年非洲肯尼亚野生野猪携带的病毒转移到农家饲养的猪身上。当时，人们还以为这是一种仅仅在非洲大陆发生的风土病。 1957年，用感染非洲猪瘟的猪肉制作的食物偶然登陆欧洲大陆，导致死亡率100%的致命病毒开始在各国扩散。对于食物传递的途径是飞机还是船舶，各方意见不一。但可以肯定的是，从安哥拉运往葡萄牙里斯本的剩余食物再次被用作了饲料。食用上述饲料的猪感染了非洲猪瘟，病毒扩散到了西欧全境。 此后，非洲猪瘟折磨西欧养猪场长达30年左右。1960年在西班牙，1964年在法国，1967年在意大利等，欧洲各国相继发生了非洲猪瘟。尤其是非洲猪瘟登陆的葡萄牙和邻国西班牙遭受了巨大损失。此后，各国政府全面禁止将没有经过热处理的食物喂给猪，并为避免与野生野猪接触设置高围栏等，持续采取了强有力的根除措施。结果，葡萄牙和西班牙分别于1993年和1995年宣布结束非洲猪瘟疫情。 人们以为非洲猪瘟就此消停，但基因变种的非洲猪瘟病毒在2007年扩散到了东欧。这次也是剩余食物的问题。途经非洲停泊在格鲁吉亚的邮轮上装载了沾染病毒的食物。这些饲料供应给了格鲁吉亚的养猪场，猪开始倒下。此后，该病毒还传到了车臣、俄罗斯等周边国家。 根据欧洲食品安全局2013年发布的数据，运输、船运、移动所导致的感染最多，占38%。如果感染的猪被转移到其他地方或被感染的食物被传染，传播的概率最高。剩余食物和饲料供应为35%，紧随其后。野生野猪较多的国家还在国境地带设置了长栅栏。 在亚洲，去年8月首次在中国辽宁省沈阳市发生。基因检测结果证实，该基因与俄罗斯发生的遗传型基因100%一致。沈阳与东欧贸易往来较多，极有可能是通过畜产品流入的。此后，疫情蔓延至蒙古国、越南、朝鲜、老挝等地，上个月17日，韩国首次在京畿道坡州市的一家养猪场发生疫情。

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