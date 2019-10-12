日本作家对嫌韩报道予以严厉警告. October. 12, 2019 07:29. by 东京=朴亨俊 常驻记者 lovesong@donga.com. 凭借处女作《日食》获得1999年日本最高文学奖“芥川奖”的著名小说家平野启一郎(44岁•照片)11日接受日本《朝日新闻》的采访时向日本国民嘱咐表示：“请大家好好阅读一下韩国大法院作出的强制征用诉讼判决。应多关注超越国家的征用受害者个人的人间不幸。” 《朝日新闻》在两国关系恶化的情况下，作为以“要合作和友好”为宗旨的采访系列《邻居》的开头，采访了平野作家。对于煽动嫌韩情绪的日本媒体，他批判说：“我很生气，也受到了伤害。媒体不负责任地助长反感。”接着他又表示，“我们每个人都应该首先阅读强制征用判决书。读了之后，肯定会受到很大冲击。”他还补充称，对那些在没有读判决书的情况下出演电视节目，提及韩日关系的广播嘉宾，不能给予他们发言权。 他表示，读到被强征劳工李春植爷爷的报道时，感到了巨大的震动。他接着指出，“作为一个人，考虑受害者的处境是非常重要的。被征用的受害者们期待掌握技术，答应了日本帝国主义的招募，但是处在高危险性的劳动环境之中，连工资都没有拿到。如果说想逃跑，就会遭到毒打。惨不忍睹。” 平野作家表示：“在韩国我有很多朋友，也有大批读者。”特别是金延秀和殷熙京等韩国小说家的作品细致地描写了登场人物，因此日本读者能够产生共鸣的部分很多。也就是说，在同一时代，两国共享了很多东西。接着，他对于韩日关系的解决方法表示：“小说中韩国人、日本人、男人、女人等特定范畴并不重要。如果不是征用受害者，而是关注每个人的人品的话，(日本人)也会有同感。重要的是承认复杂性，寻找切入点，构建关系。” 平野作家毕业于京都大学，1998年他以小说《日食》出道，并一跃成为了日本文坛的明星。他出版了《剧演的终章》、《决坏》等20多部小说，在韩国也很受欢迎。去年他出版了以旅日侨胞第三代为主人公的小说《某个男人》。他说：“想起了学生时期见到的旅日侨胞。他们为如何度过这个时代而苦思并执笔。”

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