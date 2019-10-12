天降大祸与恐慌现象. October. 12, 2019 07:29. . “《约翰启示录》中记载的‘审判日’到了。”1883年11月，流星雨自天而降。《约翰启示录》关于末日的描写就是“天上的星星坠地”。人们觉得，审判日终于到了。许多人哭喊着到教堂去过夜。还有人带着贵重物品逃到山上。学者们再怎么劝说，人们都不相信这只是单纯的大流星雨现象。那么，当时让人们感到恐惧的是什么呢？这是每33年返回太阳系的“坦普坦特彗星”留下的大流星雨现象。 1938年，美国播放了一部名为《火星人来攻击》的广播连续剧。把广播信以为事实的约100万人开始了避难之路。陷入恐慌的人们的恐怖行为引发了很多事故。“1969年4月4日，加利福尼亚州将被大地震摧毁”的预言蔓延开来。人们惊恐万分，纷纷离开加州。尽管政府一再解释，这完全没有事实根据，也没有用。2011年春天，日本东北部地区发生了9.0级地震。强烈地震后的海啸袭击了东北部海岸地区。海啸的海水袭击了福岛海边的核电站，导致核电站发生爆炸。核辐射恐惧席卷了日本东北部地区。许多日本人离开了家乡。然而，核辐射随着东风来到韩国的流言蜚语开始传开。国民的恐惧感扩散后，政府劝说“不会受到核辐射的影响”。但此次，却传出了“核辐射会顺着喷射气流绕地球一周，在我们国家下雨的时候混在一起下来”的流言蜚语。 笔者对人们相信没有科学根据的传闻感到惊讶。但是听我讲课的学生也一样。我告诉学生一点辐射影响都没有，但即使下一丁点小雨的日子，所有学生都打着雨伞前来。下一丁点小雨时，男学生经常戴着帽子或帽兜。京畿道教育厅在同一天下达了停课令。身为医生的大哥说，下雨天的患者连平时的30%都不到。一名经营高尔夫球场的朋友说，在下雨天，预约的150个队中有120个队解约。即便是拥有最高科学权威的翰林院科学家说没有任何影响，人们也不相信。这是什么心理呢？ 据心理学家们介绍，如果战争、经济不安、政治危机等在自己的周围开始产生某种不安感，人们就会令人难以置信地相信流言蜚语。这种错误的相信，随着时间的流逝，最终变成确信，然后引发行为的动摇，令社会动荡陷入恐慌。特别是与天气相关的天灾发生时，会产生无法理解的心理现象。本月台风“米娜”也造成了重大损失。未来，由于气候变化，灾害严重的自然灾难将时有发生。无论遇到多么强烈的自然灾害，希望人们不要陷入恐慌。因为冷静、智慧地应对，可以大大减少损失。

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