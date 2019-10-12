三星为显示屏投资13万亿韩元，文在寅报以“尊敬和感谢”. October. 12, 2019 07:29. . 三星表示，到2025年为止，将向下一代显示器事业投资13.1万亿韩元。10日，在忠南牙山市三星显示器工厂举行的“新投资及相生合作签约仪式”上，三星在设备投资上投入10万亿韩元，在研究开发上投入3.1万亿韩元，并宣布将构建世界上首条量子点（QD）半导体显示器量产生产线。在内外环境困难、不确定因素较多的情况下，企业决定大规模投资，颇不容易。 此次投资是在显示器产业面临危机的情况下进行的，因此备受关注。三星和LG引领世界市场的显示器产业，最近在LCD面板领域因中国企业的追击和生产过剩，收益性正在恶化。三星电子副会长李在镕8月进行现场检查时表示，“不能因为现在LCD事业困难而放弃大型显示器事业”，鼓励开发新技术。其战略是，在危机状况下通过先发制人的投资抢占未来技术，在世界市场上占据压倒性优势。 最近，韩国开发研究院对经济状况做出了连续7个月“萎靡不振”的诊断，出口从去年12月到现在已经连续11个月出现减少，经济停滞的忧虑正在加深。正如国际货币基金组织警告称“全世界90%的经济增长将放缓”，世界经济全面陷入困难。尽管如此，三星电子和LG电子第三季度（7∼9月）的业绩超出市场预期等，企业们不断取得佳绩，这是不屈服于危机的挑战的结果。 文在寅总统在出席三星的签约仪式时表示，“向及时了解世界市场潮流并引领变化的韩国企业表示尊敬和感谢”，表示将大力支持新一代显示器产业。文在寅总统在8日举行的国务会议上也要求就中小企业呼吁困难的每周52小时制采取完善措施，不断以行动支持振兴经济。要想给经济注入活力，政府应该带头支援，帮助企业发挥大胆投资和创造工作岗位的本能，并打通堵塞的地方。

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