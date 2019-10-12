韩国队将于15日做客平壤与朝鲜队展开卡塔尔世界杯亚洲区第2轮预选赛比赛. October. 12, 2019 07:29. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “如果有球员觉得做客远征平壤很可怕，我不会带他去。” 10日，韩国男子国家足球队主教练保罗•本托(照片)在结束卡塔尔世界杯亚洲区第2轮预选赛小组赛第二场与斯里兰卡队的比赛后，做出了罕见的强硬发言。也就是说，15日在平壤金日成体育场迎战朝鲜队的小组赛第三场比赛之前，选手们不能因为比赛的“特殊性”而畏缩。孙兴慜(托特纳姆热刺)也表示“我们必须全力以赴备战比赛”，并强调说，绝不能因外部因素而产生动摇。1990年友谊赛之后时隔29年在平壤举行的男足南北之战中，“本托号”要克服的困难是什么呢？ 韩国必须与挤满金日成体育场的朝鲜观众的单方面助威进行斗争。因为韩国助威团和转播•采访团的访朝事实上已经流产。2017年在金日成体育场进行女子足球亚洲杯预选赛(1-1平)的前女子代表队教练尹德汝(58岁)表示：“5万名观众发出的喊声很有威慑力。”手拿金黄色纸喇叭和银色快板的观众应援团长的指示下，大声高唱《朝鲜青年行进歌》《去白头山吧》等歌曲，展开人浪助威。“拿出真本事来”的口号和快板的声音简直要把人的耳朵都震聋了，韩国选手拿球时，全场观众嘘声一片。 也要小心朝鲜的身体对抗和颇具威胁性的打法。尹教练表示：“朝鲜女足(FIFA排名第9位)比韩国(第20位)更有优势。但在男子足球方面，韩国(第37位)比朝鲜(第121位)更有实力。朝鲜也知道这一点，所以为了避免在主场输球，可能会进行更激烈的身体对抗。”悬挂着金日成、金正日父子大型肖像画的金日成体育场被称为“朝鲜足球圣地”。2年前曾出战女子南北站守门员的金正美(现代制铁)说：“当时我们在比赛开始前高喊‘不要输球’，朝鲜选手就反击说‘出来等死吧’。在气势争夺中，我们不能落于下风，但也不能失去冷静。” 金日成体育场的人造草坪也让人倍感负担。大部分韩国选手都在所属球队或代表队的天然草皮球场打球。大韩足球协会相关人士表示，“人造草坪和天然草坪相比，球鞋无法牢固地钉在地面上。因此，如果穿长钉鞋(球鞋底部的钉)，后卫在转向时可能会打滑。”代表队计划在比赛前一天(14日)的正式训练中适应金日成体育场的人工草坪。 需要经过中国的日程和各种限制带来的状态管理也是变数。由于无法通过直航或陆路访问朝鲜，国家队将于13日前往北京，在停留1晚上后于14日抵达平壤。北京至平壤的飞行时间为1小时45分。由于手机和笔记本电脑等物品很难运进朝鲜，所以计划将这些物品交给韩国驻北京大使馆。尹教练说：“两年前也没有手机，所以困难很大。在平壤顺安机场甚至被保安人员查看了带来的书的内容等，行李检查也非常严格。从移动过程中开始，队员们就会感到疲惫，所以一定要好好调整好自己的状态。”金正美说：“很难走出酒店。虽然有些郁闷，但球员们之间有很多时间交谈，如果能够讨论战术等，那么时间应该可以得到有效利用。” 朝鲜方面提供的食物是怎样的呢？女子代表队之前住在平壤羊角岛国际饭店，而此次男子代表队则会入驻高丽酒店。尹教练表示：“因为有蔬菜和烤肉等韩式自助餐，所以吃饭没有太大问题。”以男子代表队为例，1名厨师将随队前往平壤。代表队相关人士表示：“因为在当地很难购买食材，所以会在不影响进入朝鲜境内的情况下带做菜的材料等。”

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