麦克马斯特：“金正恩不会放下核武器”. October. 12, 2019 07:29. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 前美国总统国家安全事务助理赫伯特·麦克马斯特（照片）10日（当地时间）提到了朝鲜国务委员会委员长金正恩不会放弃核武器的可能性，并强调应采取强有力的制裁。他从2017年2月至2018年3月担任特朗普政府的第二任国家安全事务助理。 麦克马斯特当天在华盛顿的一个研讨会上表示：“金正恩委员长为了谋求榨取和韩美同盟分裂，希望继续维持核武器，对此应该保持开放。朝鲜一直希望共产主义体制下的赤化统一。为此，其第一个阶段的目标就是韩美同盟的分裂。” 麦克马斯特指出：“特朗普总统和金正恩委员长之间的首脑会谈可能会成为无核化谈判的突破口，但不能因为空洞的无核化承诺而草率地放宽制裁。”他还表示：“重要的是不要重蹈过去放松制裁的覆辙。如果我们再次这样做，那简直就是疯了。”他认为无核化方案应包括制裁第三方（二级制裁）、军事威胁等。他指出，尤其是当中国的银行向朝鲜提供非法资金时，制裁第三方有可能成为解决对策。 麦克马斯特担心地表示：“虽然一些人认为朝鲜为确保遏制力而推进了核开发，但朝鲜在包括把首尔置于射程之内的炮击能力在内的常规武器领域，也拥有巨大的遏制力。”当天，国际战略研究所首席研究员迈克尔·埃尔曼也在专门报道朝鲜消息的“北纬38度”上刊登文章说，“朝鲜为了提高5月以来三次发射的新型短程弹道导弹的正确性，有可能继续进行发射”。文章还指出，朝鲜新型导弹的精确度比过去的导弹更高，不能排除立即进行实战部署的可能性。一天前，美国议会调查局也把朝鲜、中国、伊朗列为最威胁美国的弹道导弹拥有国。

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