“王牌投手”克肖发挥失常，LA道奇队负于华盛顿国民四年来首度无缘国联冠军赛. October. 11, 2019 07:38. by 金培中 wanted@donga.com. “王牌投手”克莱顿•克肖(Clayton Kershaw)把洛杉矶道奇队的“秋季农活”搞砸了。 10日，在美国洛杉矶道奇体育场举行了美国职业棒球大联盟(MLB)国家联盟分区赛(NLDS)第5场比赛。 到第7局2人出局为止，道奇队以3比1领先，因此道奇队主教练大卫•罗伯茨将克肖作为救援投手派上了投手踏板。因为必须取胜，罗伯茨在赛前就宣布，将把球队的象征克肖安排在替补席上。克肖以3个球抓住对方击球员的三振出局，不负众望。 但是在第8局上半局的3个球却让球队的好形势急转直下。在第2球时被先发击球手安东尼•伦登击出本垒打的克肖，被紧接着登场的胡安•索托击出了背靠背本垒打，瞬间被对方扳平比分。似乎感觉到了索托的击球会出现本垒打，克肖弯下腰显得很沮丧，因王牌投手的救援登场一度气氛十分高涨的道奇队球迷瞬间陷入了冰河。克肖保局失败。结果在第10局上半局，在无人出局满垒的情况下站在击球位上的克肖，被过去效力于道奇队的霍威尔•肯德里克击出了越过中间墙外的本垒打，失望的球迷开始离开球场。道奇队以3比7遭遇对手逆转。因克肖的“不肖”，国家联盟排名第一的道奇队4年以来首度无缘冠军系列赛(CS)舞台。 比赛初期的氛围对道奇队有利。在第2场比赛取得胜利后，休息4天后踏上投手踏板的华盛顿首发史蒂芬•斯特拉斯伯格的球的力量和动作不如第2场比赛。在第1局下半局，通过视频录像回放，斯特劳斯伯格被道奇队首发击球手乔克•彼得森击中的球被判为2垒打(本垒打)后，被下一个击球手马克斯•蒙西击出了终局本垒打(2分)。在第2局下半局，他再次被基克•埃尔南德斯击出本垒打(1分)，状态非常不稳定。相反，在第1场比赛取得胜利后休息5天后登场的道奇队先发投手沃克•比勒则表现出了男子汉的风范。直到第7局2人出局为止，比勒抓住7个三振，以1分封锁了华盛顿队的击球线。 但是，继比勒之后登场的克肖继NLDS第2场比赛失利后，在最后的决战第5场比赛上再次保局失败，成为了搞砸世界大赛夺冠大热门道奇队季后赛征程的投手。 持外卡参加分区赛(DS)的华盛顿队将与以13比1击败亚特兰大勇士队的圣路易斯红雀队从12日开始进行关系到能否进军世界大赛的7战4胜制冠军系列赛比赛。华盛顿队的前身蒙特利尔在1981年进入NLCS后，时隔38年再次登上了NLCS舞台。 圣路易斯队在第1局上半局就取得了10分，球棒热得发烫。赛前有评价称，第五场比赛在亚特兰大主场进行，亚特兰大队多少有些优势，但反倒是留下了“季后赛历史上第一次第一局失10分”(1局内失10分则是历史第四大失分)的尴尬记录。 因在秋季舞台上展现超越过去战斗力的坚韧形象而获得“秋日僵尸”昵称的圣路易斯队，自2014年以后时隔5年再次进军NLCS，挑战球队历史上的第20个联赛冠军。另外，美国职业棒球大联盟总胜率排名第一的休斯顿太空人队将于11日与崔志万效力的坦帕湾光芒队进行美国联盟DS第5场比赛。

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