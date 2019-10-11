优兔（youtube），闭上眼睛堵上耳朵是行不通的. October. 11, 2019 07:39. by 郭道英 now@donga.com. 本报2日曾以“儿童优兔是摇钱树，现在已成老话？……”为题进行报道，国会教育委员会所属的A议员室次日打来了电话。教育委员会也在对存在有害可能性的儿童优兔频道进行考察，为了国政监察，向优兔总部和韩国支社索要相关数据，但杳无音信。议员室负责人说：“优兔完全不搭理国内索要资料的请求。联系起来都很难。” 据有关信息技术业界10日透露，如此繁忙的优兔总部高管们上个月底访问韩国，曾巡访儿童文化产业企业。当时，正是优兔向全世界儿童优兔频道中断广告服务的消息传出后，国内粉丝数达到数十万的儿童优兔开始出现动摇。优兔高管与核心儿童优兔方面一一见面，安慰他们“优质的文化企业没有必要动摇。相反，如玩具广告等将更加集中于正经的儿童频道上。” 优兔对政府部门和国会的索要资料的要求进行消极应对，而在其“收入来源”优兔方面出现动摇和偏离的迹象时，却匆匆予以回应。他们曾经有过从早期进军韩国时曾是竞争对手的“非洲电视”挖走BJ（节目主持人）来壮大自己的经验，深刻了解管理内容提供者的重要性。迪斯尼（迪斯尼+）、苹果（苹果电视+）等响当当的竞争对手们几乎每天都有出场的情况下，更是如此。 事实上，此次限制儿童优兔节目，与其说是反映了“宝蓝兔”虐待儿童问题争议等国内情况，只是彻底地把方针适用于总部而已。对在美国受欢迎的儿童动画片《冰雪奇缘》的“艾尔莎”进行煽情表现而开始的“艾尔莎门”争议，从2016年起一直持续至今。 在韩国，针对今年的国政监查中指出的非法武器类等明显的非法内容等，如何采取措施，仍然处于保持沉默的情况。也有分析认为，每个国家都有不同的算法。岭南大学媒体信息学朴汉宇教授说：“虽然根据各国的政治、社会环境，有些地方把个人优兔产品靠前部署，但也有地方主要推出的是更安全、已得到验证的现有媒体内容。” 成长必然会带来阵痛。以开放平台自居、一口吞下全球社交媒体市场的“脸书”，在各国也因有害内容而遭撤退。一名企业代表表示：“儿童优兔主要分两种。一种是躲开妈妈看的视频，一种妈妈给播放的视频”，“以此次为契机，希望优兔也能在市场上开始净化。”哪怕事业的出发点是为了抓住内容提供者和广告商，优兔如果再对各地的问题意识充耳不闻、视而不见，这是行不通的。

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