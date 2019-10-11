朝鲜对足球比赛和共同防疫一概拒绝，韩朝关系难道仅仅是“宣传用”吗？. October. 11, 2019 07:39. . 15日在平壤举行的世界杯预选赛——韩朝足球赛，实际上是不可能直播的。朝鲜不但没有进行有关现场直播的磋商，还在经由日本中间人进行的讨论中提出毫无根据的转播费，根本没有意志可言。针对韩国政府为防止非洲猪瘟传播而从5月起提议进行共同防疫，朝鲜也一直未予回复。 到去年为止，借助各种南北交流，韩朝间曾一度出现和解气氛的高潮，但在“2·28”河内朝美首脑会谈破裂之后，朝韩关系处于“全面停顿”状态。朝鲜在全面中断南北交流后，以韩美联合军演和韩国进口武器为借口，提高对韩抨击的调门。甚至对韩国通过世界粮食计划署对朝鲜提供粮食援助也置之不理。韩国政府今年初试图援助流感治疗剂达菲，但也因朝鲜默不作答，最终没有传递。 开城的韩朝共同联络事务所，门可罗雀的状态已然很久。韩国政府在5月确认朝鲜发生猪瘟后，曾提议共同调查和共同防疫，但朝鲜说在向上级报告后给予答复后，一直保持着沉默。专家们甚至提出了在南北边境的朝鲜军队把受非洲猪瘟感染的猪扔到河里、把污染传播到韩国的可能性，但仍然因朝鲜默不作答而束手无策。如果是正常国家，为了防止本国爆发的病毒传染到接境国家，首先应该积极进行防疫。但对朝鲜来说，这样最起码的常识和道义也难以期待。在平壤举行足球比赛，也是时隔29年以来“平壤-首尔足球赛”再次复活，人们期待很高，但如果在最后阶段朝鲜的态度仍然没有变化，那么最后只能看录播比赛。 朝鲜在对美关系不顺畅时，会对韩国进行阻挠，把南北关系当作替罪羊，这也不是最近一两天的事情。但是，从最近的状态来看，朝鲜虽然一直强调南北关系的改善，但事实已经确认，它只是对美谈判的杠杆，甚至金正恩有言必称的“解决人民的吃饭问题”，也只不过是一种宣传。朝鲜必须知道，这样围堵南北关系、叫喊自给自足，只会加重内伤，加快內爆危机的到来。

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