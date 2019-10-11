土耳其地面部队进入叙利亚，国际社会要求“不能打死打伤库尔德人”. October. 11, 2019 07:39. by 李世亨, 朴湧 turtle@donga.com,parky@donga.com. 9日，土耳其在库尔德族据点所在的叙利亚北部开始了地面战争。仅当天就至少有包括8名平民在内的15人死亡，数十人受伤。从2011年起持续8年的叙利亚内战，迎来了土耳其和库尔德人爆发全面战争的新局面。 ○从四个方向进入叙利亚北部 土耳其国防部当天通过推特表示：“土耳其军队和具有亲土耳其倾向的叙利亚反对派武装‘叙利亚国民军’（SNA）在幼发拉底河东岸展开了地面战争。通过空袭和炮击，打击了181个攻击目标。”路透社等媒体报道说，土耳其军队分四路进入叙利亚。报道还称，土耳其在投入地面部队之前，土空军对边境要塞塔尔阿布亚德、拉斯亚因、卡米什利、艾因伊萨、科瓦尼等地进行了集中炮击。投入此次作战的准确的军队规模目前尚不清楚。 土耳其方面称打击库尔德族是为了地区稳定及和平，甚至给军事行动冠以并不相称的“和平之泉”之名。土耳其国防部表示：“此次行动是在《联合国宪章》第51条规定的自卫权，联合国安理会关于与恐怖主义作战的相关决议的框架内进行的。”土国防部还声称：“攻击目标是恐怖分子和他们的武器、车辆、装备等，并注意不让平民、历史建筑和社会基础设施受到损害。” 与土耳其的主张相反，人权组织“叙利亚人权观察站”担心地表示：“攻击造成的死伤者与日俱增。”土叙边界地带居住着大约50万平民。据悉，因当天的攻击，以库尔德族为主的“叙利亚民主军”（SDF）管理的极端组织“伊斯兰国”参与者收容设施也遭受了巨大损失。由于“伊斯兰国”成员有可能大举逃离，人们担心本来就不稳定的治安状况会进一步恶化。 ○尽管国际社会忧虑，攻势仍在持续 10日，联合国安理会决定就这一事态召开紧急会议。联合国秘书长古特雷斯也担心，“所有军事行动都必须尊重联合国宪章和国际人道主义法律”。北约秘书长斯托尔滕贝格也表示：“我相信土耳其会保持克制。避免采取可能造成更多人员伤亡的行动”，“11日将与土耳其总统埃尔多安进行讨论。”英国、德国、法国、埃及等也一致要求土耳其停止攻击。荷兰政府召见土耳其驻本国大使。俄罗斯、伊朗等国也担心土耳其在中东的影响力扩大。 土耳其不顾国际社会的反对，明确表示有意加强军事行动。土耳其极度警惕，如果叙利亚库尔德人推进独立，占8200万人口约20%的本国库尔德人也会推进独立。库尔德工人党在40多年前就主张分离独立，一直受到土耳其政府的强力镇压。土耳其政府声称：“叙利亚北部库尔德民兵队的主要轴心‘人民军’是库尔德工人党的下属组织。” 也有分析称，由于长期执政疲劳感和经济困难，支持率不如以前的土耳其总统埃尔多安即使为了支持率的上升，也不会轻易放弃强硬态度。一些人还提出阴谋论称，土耳其为收容本国境内360万名叙利亚难民而发动了战争。这意味着，在驱逐库尔德人后，在他们的居住地建立一种难民营，以收容叙利亚难民。 美国总统特朗普当天和3天前一样主张说：“如果库尔德人受到损失，将消灭土耳其经济。”但是，美国没有采取诸如停止从叙利亚撤出美军等实质性措施，因此被外界强烈批评称这是在“装模做样”。

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