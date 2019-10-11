韩日WTO双边协议，升级为局长级官员会面备受关注. October. 11, 2019 07:39. by 崔惠? herstory@donga.com. 这是日本开始对半导体•显示器等3种核心材料采取出口限制措施后，两国间的首次正式协商将于11日在瑞士日内瓦举行。虽然这是根据世界贸易组织(WTO)起诉的通常程序，但罕见地决定两国高层官员会面，因此期待值很高。 产业通商资源部10日表示，产业部新通商秩序合作官郑海宽(音)为参加11日在瑞士日内瓦举行的韩日两国双边协议而出国。此次双边协议是韩国9月11日向WTO起诉日本出口限制措施违反了自由贸易原则后，作为第一阶段向日本提出请求的。《WTO争端解决谅解规定》(DSU)规定，在接到双方协商要求的30天内或两国协商的期间内开始双边协商。 双边磋商大约进行一次。此后60天内，如果两国不能达成协议，将转入一审机构小组程序。 完成小组程序通常需要两年左右的时间。如果两国不接受小组报告，上诉机构将做出最终决定。美国不答应担任上诉机构委员，因此如果移交上诉机构，将面临难关。 一般而言，WTO争端程序的双边协议是在实务者科长级之间进行的，但此次会晤升级为局长级，政府也在密切关注事态的发展。据产业部透露，韩国政府为了得出撤销限制等实质性结果，向日本提出了局长级会面的要求，日方接受了这一要求。郑新通商秩序合作官在出国前表示：“将寻求协商的解决方案。”但《共同社》报道称，“能否通过协商解决还是未知数。”

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