日本天皇即位仪式期间安倍和李洛渊的会面，将迈出恢复关系的第一步. October. 10, 2019 07:58. . 据悉，国务总理李洛渊将参加22日在日本东京举行的德仁天皇登基仪式的方案正在协调之中。日本媒体报道说，日本首相安倍晋三和李洛渊总理的短时间会谈也在讨论之中。登基仪式是近30年来日本首次举行的国家喜事，时任韩国国务总理姜英勋出席了1990年明仁天皇的登基仪式。 不断有指责称，目前的韩日关系是自1965年恢复外交关系后最差的，在这种情况下，李洛渊总理出席登基仪式具有多方面意义。这是一个很好的机会，让日本人民看到祝贺邻里喜庆的美德，也收获日本人民对新天皇诞生的喜悦。 身为“日本通”的李洛渊总理与日本天皇德仁和安倍晋三是旧相识。去年3月，李洛渊在出席巴西水论坛时会见了时任太子的德仁，双方进行了亲切友好的交谈。德仁太子说：“作为学习历史的人，我反省过去，希望今后能建立良好的关系。”2005年，他与时任日本国会议员和政府官房副长官的安倍首相会面，并一起在首尔喝酒。2017年9月，李洛渊在接受《朝日新闻》采访时，曾提议德仁天皇的父亲、时任日本天皇明仁访问韩国。邀请结束此次生前禅让的明仁的方案也值得探讨。 韩日之间还有雷区在等待。7月份因日本强化出口限制而引发的经济纠纷到前天已经超过了100天。虽然韩国正朝着强化原材料、零部件、装备产业竞争力的大方向进行应对，但如果长期持续下去，将会对国际分工关系和零部件供应网造成负面影响，韩日经济也将遭受巨大损失。照此下去，下个月22日《韩日军事情报保护协定》即将到期，如果不久的将来发生有关日帝征用赔偿的日本企业资产变现措施，两国关系将陷入难以挽回的泥潭。 最近，两国领导人之间不断出现试图寻求解决方案的动作，这可能也是为了防止出现这种最坏的情况。李洛渊总理最近表示：“如果日本撤回经济报复措施，我们愿意重新考虑结束《韩日军事情报保护协定》的决定。”日本的代表性知韩派自民党干事长二阶俊博为了圆满的外交，也表达了“日本应该首先伸出手去”的立场。安倍继4日在国会发表表明信念演说后，8日在国会答辩中也提及韩国是“最重要的邻国”。该表述在去年5月的外交蓝皮书中因反映韩日关系恶化而被删除，而安倍本人在国会上公开发言提及。 外交最终也是通过人与人的会面、沟通和理解一步步向前发展。两国政府应该把日本天皇即位仪式和李洛渊总理访日作为恢复两国关系的突破口。

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