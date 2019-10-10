秃顶男人的悲伤微笑. October. 10, 2019 07:57. . 光头男子正笑得很开心。超现实的粉色身躯赤裸着，头上戴着一顶纸质的生日派对帽子。大得夸张的口腔完全发黑，白色的牙齿显得格外突出。他们到底是谁，为什么笑得这么大声呢？ 中国作家岳敏君的画中出现了这样露出白色牙齿、夸张地笑着的男人。像双胞胎一样长得一模一样的他们都很像光头作家自己。小学时期经历文化大革命的他，高中毕业后被分配到石油工厂，过着艰苦的劳动生活，后来才进入美术大学，大学毕业的那一年发生了天安门事件。他亲身经历了政治、经济上的混沌和剧变，他想用画来表达自己感受到的绝望情绪和社会批判性想法。经过深思熟虑后选择的主题是嘲笑自己的自画像。 人人都希望有一个常识相通、正义得到体现、言论自由和个人幸福得到保障的社会。但是，他当时目睹的中国社会，是一个完全无法动弹的世界。在完全绝望的状态下，当个人什么都做不了的时候，出来就是胡说八道和自嘲。他决定不嘲笑社会或别人，而是嘲笑像傻瓜一样无力的自己。另外，自画像也是避免审查和压迫的聪明战略。 画中画家的复制自我们对世事视而不见，傻傻地笑。笑而不语，却显得悲伤。“没有任何想法，表现了被某人操纵而感到幸福的人们。他们就是我的肖像，也是朋友的形象，更是这个时代的悲伤自画像。”画家就是这样通过自画像来扭曲中国的现实，发出冷笑。但在背景中刻画了象征爱情和自由的鹅。翱翔蓝天的鹅们，或许代表着尽管如此却无法放弃的希望和对更美好未来的期盼。

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