“韩国产品的优点是质量-名声，海外消费者最想买K-Beauty”. October. 10, 2019 07:50. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 海外消费者认为韩国产品的优点是“品质”和“名声”，对化妆品和K-POP产品的喜好度很高。 据韩国贸易协会在今年上半年(1~6月)对460名利用海外直销平台kmall24的海外消费者进行问卷调查的结果显示，应答者认为韩国产品的优点是品质(32%)和名声及形象(23%)。认为价格竞争力是优势的应答者只有8%。 在对韩国产品的项目评价(满分为5分)中，设计和质量分别为4.41分和4.35分，是最高的。事后管理和配送得分分别为3.9分和3.83分，在评价项目中最低。 海外消费者最想在韩国购买的商品依次是化妆品、香水等美妆产品(26%)和专辑DVD等K-POP相关产品(24%)、食品饮料(16%)。62%的受访者表示，他们主要通过韩剧或MV首次接触到韩国产品。在搜索产品信息时，他们回答说会利用社交网络服务(SNS)留言(56%)和YouTube等影像(21%)、网上购物中心的评分及后记(9%)等。 贸易协会网络营销室课长柳承镇(音)表示：“利用韩国的品牌形象进行市场营销的同时，通过后期制作和共享活动等诱导参与的战略非常有效。”

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