国际货币基金组织总裁：“全球90%地区经济增长同步放缓”. October. 10, 2019 07:50. by 朴湧 parky@donga.com. 国际货币基金组织和世界银行的新领导人一致担心美中贸易战等导致世界经济同时衰退，敦促共同应对。国际货币基金组织新任总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃当地时间8日在就任后首次发表演讲时表示：“世界经济目前正处于‘同步（synchronized）经济放缓’时期。可能需要同时进行政策应对。” 据《华尔街日报》等外媒报道，她表示：“今年世界经济的增长率可能会跌至10年来的最低点。”国际货币基金组织预计，今年全球90%的地区经济增速将放缓。据推算，到明年为止，因贸易战造成的累计损失额占世界总生产值的0.8%，与瑞士经济规模相近，约为7000亿美元（约合837.55万亿韩元）。 4月份就任的世界银行行长大卫·马尔帕斯在加拿大麦克吉尔大学发表演讲时表示，“由于英国退出欧盟、欧洲经济萧条、贸易不确定性，预计今年世界经济增长率将进一步恶化。”世界银行6月份预测，今年的经济增长率将仅为2.6%，为近3年来的最低值。 上述诊断是在全球财长和央行行长参加的国际货币基金组织和世界银行年会举行前一周作出的。格奥尔基耶娃指出，在许多发达国家，基准利率很低甚至为负数，现在是为那些有财政动员余力的国家准备的时间。她指的是韩国、德国、荷兰。她认为，应以基础设施和研发为中心，扩大财政支出，以支持需求和增长。马尔帕斯在接受《华尔街日报》采访时强调：“发达国家政府的支出和税收增长如果朝着更加有助于经济增长的方向改变，经济将不会进一步恶化。”

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