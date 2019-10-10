李洛渊总理可能在出席日本天皇即位仪式时与安倍举行会谈. October. 10, 2019 07:52. by 黃炯?, 韓相準 constant25@donga.com,alwaysj@donga.com. 据悉，国务总理李洛渊很有可能为出席22日举行的德仁天皇登基仪式而访问日本，与日本首相安倍晋三举行会谈。安倍首相与韩国政府人士举行会谈，是自去年9月韩日首脑会谈后时隔1年零1个月的事情，因此，能否通过外交手段解决韩日矛盾备受关注。 外交消息人士9日表示：“正在协调参加天皇登基仪式的李洛渊总理与安倍首相的会谈日程”，“李总理很有可能传达文在寅总统为化解韩日矛盾的口信。”日本广播协会（NHK）电视台当天也援引外务省相关人士的话报道说：“李总理将作为韩国代表出席22日在日本东京举行的德仁天皇登基仪式，目前正在考虑与安倍首相进行短时间会谈。”安倍将于21日至25日与出席日本天皇登基仪式的各国代表团举行个别会谈。 现任政府代表性的知日派人士李洛渊如果会见安倍，将会交换解决日帝强制征用受害者赔偿问题的意志，并讨论为解决韩日矛盾建立对话渠道等。一些人认为，将就11月22日结束的《韩日军事情报保护协定》恢复问题和日本取消对韩出口限制问题正式展开讨论。 但是，以李洛渊访日为契机一次性解决韩日矛盾的可能性仍不明朗。据悉，当初以日本天皇即位仪式为契机，韩方也提出了文在寅总统访日和举行韩日首脑会谈的可能性，但日本方面表现出了消极的反应。青瓦台相关人士表示：“对于韩国提出的对话提议，日本仍然没有做出反应。”

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