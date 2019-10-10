“融入韩国情绪的宝物般的作品”. October. 10, 2019 08:02. by 金起允记者 pep@donga.com. “家里的顶棚很低，不太敢做提拉练习。” 因为职场同事是配偶，所以好处是可以24小时呆在一起，展现最佳的默契度。当然，这也不是没有坏处。往返于家、练习室、舞台之间，12年来一直作为芭蕾舞伙伴合作的环球芭蕾舞团著名舞蹈演员姜美善(36岁，音译)和康斯坦丁•诺沃塞洛夫(34岁)夫妇时隔3年通过创作芭蕾《沈清》回归舞台。 最近，记者在首尔广津区环球芭蕾舞团采访了夫妇两人，他们笑着表示：“只有到芭蕾舞团才能做提拉动作。能够与配偶进行编舞练习是最大的优点和缺点。” 《沈清》通过将韩国芭蕾的美丽推向世界，跻身经典行列。沈清优雅的编舞和基于《沈清传》的扎实故事，是作品的优势所在。今年姜美善将饰演沈清，诺沃塞洛夫将根据选角日程担任船长和龙王。 两位舞蹈演员一起登台时，观众们的关注自然会带来负担。但即便如此，“沈清给人的沉重感与众不同，让我们下定决心。”姜美善表示：“这是从学生时代开始就梦想一生的作品。要说一定要选自己喜欢的作品，沈青是绝对的。”诺沃塞洛夫说：“融入韩国文化的灵魂、悲伤和幸福的《沈清》犹如宝物。” 第一次以“沈清”身份站在舞台上时，姜美善还有另外一个课题。她必须把《沈清传》每个场景的详细含义，好好向出生在俄罗斯的丈夫解释，让丈夫理解。 “沈清当作祭品被卖掉时，有为了‘纯洁’保护沈清的部分。包括科斯察(诺沃塞洛夫的昵称)在内的外国团员们错误地认为‘船员喜欢沈清’。”(姜美善) 诺沃塞洛夫说：“尽管我还没有完全明白这些意思，但我充分感受到了这段感人至深的叙事。芭蕾一般讲的是男女的爱情，但《沈清》却很特别。” 在演出前夕，两人心理、体力上的负担都比较大，此时最需要的莫过于彼此的存在。姜美善说：“即使很累，只要依靠丈夫，就会重新产生能量。”但是有没有遗憾呢？姜美善说：“在练习时提出意见，丈夫似乎会把那些话当作是我的‘唠叨’。希望他变得更绅士。”而诺沃塞洛夫则妙笑着给出了完美的范例答案。“绝对没有遗憾。我妻子说一切都很完美。” 演出将于11~13日在首尔艺术殿堂歌剧院举行，票价为3万~12万韩元。8岁以下禁止观看。

한국어