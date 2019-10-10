崔志万在面对伯兰德时创造“3个四坏球上垒”表现活跃，道奇队柳贤振候补投手身份待命. October. 10, 2019 07:52. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 一度被逼到悬崖边的坦帕湾光芒队面对夺冠热门休斯顿太空人队，在两场失利后连胜两场，将系列赛拖入第五战。坦帕湾队的一垒手崔志万(28岁•照片)以取得3个四坏球上垒的“眼力棒球”，将对方王牌投手贾斯汀•伯兰德拉下马。 坦帕湾队9日在美国佛罗里达州圣彼德斯堡举行的美国职业棒球大联盟(MLB)美国联盟分区赛(ALDS•5战3胜制)第4场比赛中，以4比1战胜了休斯顿队。坦帕湾队连续输掉前两场比赛，一度面临被淘汰的危险，不过他们在主场横扫对手两场，将系列赛带回了原点。 5日，休斯顿队将本轮系列赛第一场比赛首发的伯兰德休赛3天后重新派上首发阵容，本想利用这样的强手在第四场结束系列赛。但是坦帕湾队从第一局开始就耐心地折磨着伯兰德。坦帕湾队以1分本垒打率先得分，随后在凭借崔志万的四坏球上垒、阿比塞•加西亚的安打制造出2人出局1、2垒有人的情况下，特拉维斯•达诺和约瑟夫•温德尔接连击出了适时安打，追加得到2分。在第1场比赛中展现出7局无失分好投的伯兰德当天在3又3分之2局内，出现7个被安打(2个被本垒打)、3个四坏球上垒，失4分提前退场。 当天，伯兰德允许的3个四坏球上垒都来自崔志万的击球位。在第4局被崔志万取得四坏球后，伯兰德被降板。当天，伯兰德向崔志万投出的球就有19个。崔志万在球队4比1领先的第8局2人出局的情况下，击出右前安打，取得了个人季后赛第2个安打。继在前一天的双方第3场比赛中击出本垒打后，他连续2场比赛击出安打。自2016年进入顶级联赛后首次踏上秋季棒球舞台的崔志万当天取得了2个有效击球、1支安打、3个四坏球上垒，得1分的成绩，为球队的胜利做出了贡献。两队的第5场比赛将于11日上午8时7分进行。 另一方面，柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)将在10日上午9点37分开始的与华盛顿国民队的国家联盟分区赛第5场比赛上以候补投手身份原地待命。当天道奇队的先发投手是沃克•比勒，华盛顿队的首发投手是史蒂芬•斯特拉斯伯格。 在有可能成为本赛季季后赛最后一场比赛中，道奇队预告了投手踏板的全力以赴。克莱顿•克肖、柳贤振等先发资源也根据情况可以投入到候补投手中。

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