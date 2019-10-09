“很火”的那个男人出现在釜山，亨利五世扮演者蒂莫西•柴勒梅徳来韩. October. 09, 2019 07:38. by 申圭鎭 newjin@donga.com. “我看到了一个充满灵魂的年轻演员(的样子)。” 2年前，导演大卫•米奇欧德(47岁)正在寻找电影《国王：亨利五世(以下简称国王)》的主人公。偶然间，《请以你的名字呼唤我》的演员蒂莫西•柴勒梅徳(24岁)进入了他的视野。8日在釜山海云台区举行的《国王》座谈会上，米奇欧德导演说：“很难找到感情丰富的年轻演员。我很幸运，感到非常兴奋。” 《国王》在第24届釜山国际电影节上作为Netflix旗下作品首次受邀参加发布会。重新诠释莎士比亚戏剧《亨利五世》的电影讲述了自由生活的王子哈尔(柴勒梅徳饰)因兄弟在加冕前被杀而登上王位，并变身为伟大的国王的过程。柴勒梅徳去年凭借《国王》获得第90届奥斯卡最佳男主角提名，是目前好莱坞最受瞩目的年轻演员。 当天表示“作为美国人，扮演英国国王是一个全新的挑战”的柴勒梅徳，通过课外辅导和在线学习熟悉了英国口音。据说，为了拍摄1415年阿坦库尔战役的场面，三周的排练比任何表演都辛苦。他说：“比起像《星球大战》中的光剑动作片一样合拍的场面，导演更希望拍出场面有些混乱的动作片。” 之前6日曾访问某炸鸡店，在社交网络服务(SNS)上成为话题的他表示：“最喜欢调味炸鸡。看过2002年世界杯的记忆涌上心头，很久以前就想来韩国。” 另外，扮演法尔斯塔夫的演员乔尔•埃哲顿(45岁)与米奇欧德导演共同执笔剧本，因此备受关注。埃哲顿还称自己是“执着于韩国电影的人”，并提及了朴赞郁、奉俊昊、罗宏镇导演。他还透露说，“我也知道《杀人回忆》中真正的罪犯被找到的消息。” “尤其是《寄生虫》是一部非常惊人的电影。除了《国王》之外，我认为这是今年最好的电影。(笑)”

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