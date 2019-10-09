法制司法委员长施压要求检方不要调查自己是调查对象的案件. October. 09, 2019 07:38. . 7日，在国会法制司法委员会对首尔中央地方检察厅等进行的国政监查中，吕相奎委员长对正在就有关“快速通道”进行调查的首尔南部地方检察厅检察长宋三铉表示，“‘快速通道’纯粹是政治问题”“检察机关不应插手”。他还说，“判断什么该调查和什么不该调查，对此负责，才是真正的检察改革”。 吕相奎委员长是因国会“快速通道”事件，因涉嫌违反特殊减免金等选举法而被告发的60名自由韩国党议员之一，而且拒绝接受警方的传唤。虽然也有意见称应该从政治角度解决“快速通道”事态，但是根据现行法律，检察厅的调查正在进行中。作为调查对象的国会常任委员长在国政监查现场要求监查机关不要进行调查，这无疑是滥用国政监查委员资格的不当行为。 对此，宋三铉检察长给出了原则性的回答，称“会根据法律和原则适当地做好”，但朝野之间的攻防战却演变成高声、粗话和谩骂。在与共同民主党议员金钟民的舌战过程中，金钟民议员高喊“没有资格担任司法委员长”，吕相奎委员长自言自语般骂人的场面被拍到，还发生了在受到民主党议员们的抗议后道歉的丑态。民主党表示将把吕相奎委员长起诉到国会伦理委员会，但韩国党反驳称“这是人民裁判”。 像这样，法司委国政监察变成了朝野互相攻击对方为“无耻”“不道德”的粗话竞技场。针对“只许州官放 火不许百姓点灯”的说法，还出现了民主党金钟民议员口称“我是曹国吗？”的反驳场面。有人指出，国政监查正在变质为不顾最起码的政治品德、常识和节制，连市井街头都不如的“泥田斗狗”般的戏剧场所。

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