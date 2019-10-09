三星重工业承揽6艘规模达1万亿韩元的集装箱船订单. October. 09, 2019 07:37. by 池民九记者 warum@donga.com. 三星重工业8日表示，从台湾海运公司Evergreen那里接到了6艘世界最大尺寸的集装箱船订单。金额约为1.0980万亿韩元，三星重工业通过此次订单，完成了今年全年目标的65%。 三星重工业承揽的船舶是2.3万TEU(1TEU相当于一个长6米的集装箱)级集装箱船，长400米，宽61.5米，高33.2米。这超过了今年7月三星重工业向瑞士MSC交付的世界最大集装箱船的尺寸。 三星重工业通过此次合约，将2.3万TEU级超大型集装箱船的订单余量增加到了14艘。这是世界造船企业中规模最大的。 三星重工业的相关人士解释说：“采用能设定船舶的最佳航线，并具有实时故障诊断功能的智能船系统‘SVESSEL’，最大可节省7%的燃料，这一点受到了客户的关注。” 三星重工业包括此次合同在内，今年已承揽到51亿美元(约6.12万亿韩元)的订单，实现了全年目标订单额78亿美元的65%。现代重工业集团、大宇造船海洋等国内3家大型造船公司中，目前三星重工业是唯一一家年订单目标业绩超过50%的企业。

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