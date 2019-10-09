日本不经调查直接遣返朝鲜船员. October. 09, 2019 07:37. by 常驻东京记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本政府在没有进行任何调查的情况下，就把在东部海域与本国渔业管制船相撞而沉没的朝鲜渔船上的约60名船员直接送还朝鲜，引起了以政治圈为中心的批评之声。批评认为，日本政府为了举行“无条件的朝日首脑会谈”，对朝鲜表现出了低姿态。 据日本广播协会电视台（NHK）8日报道，日本首相安倍晋三当天在参议院党代表对政府质询中，就前一天日本水产厅未作调查向朝鲜渔船移交朝鲜船员一事解释称：“（沉没的）朝鲜渔船的非法捕捞未经确认，因此没有（对朝鲜船员们）采取拘捕措施。” NHK电视台在事故发生后援引日本政府相关人士的话报道说：“获救的朝鲜船员将暂时被送往日本接受调查。”但是日本政府根本没有进行调查。在侵犯日本主张的专属经济水域并下达驱逐命令的过程中，发生了船舶相撞事故，但朝鲜船员仍被释放，这实属罕见。 自民党8日召见水产厅干部批评说：“难道不应该带回国内进行调查吗？”“立即遣返是低姿态。”《每日新闻》在同一天报道称，“朝鲜有可能主张事故海域是本国专属经济区，要求对沉没的渔船作出赔偿”，“这可能会成为中断对话的日朝关系的又一火种”。 官房副长官西村明宏在当天的记者会上表示：“通过北京大使馆渠道向朝鲜提出了抗议。”但他没有提及抗议内容、朝鲜方面的反应等具体内容。日本外交消息灵通人士分析说：“安倍首相不想扩大此次事故，而想就此了结，作为日朝对话的引子。” 此外，安倍8日在参议院对政府质询中，就“为改善韩日关系的契机”的提问回答说：“韩国是重要的邻国”，并表示，“根据国际法要求遵守国家间的承诺，使韩日关系回到健康状态”。他再次将韩日关系恶化的原因归咎于韩国。 去年10月韩国大法院做出强制征用赔偿判决后，安倍以1965年签署的《韩日请求权协定》为根据，公开重申，如果韩国政府不解决这一问题，就不会改善与韩国的关系。

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