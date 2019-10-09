朝鲜抗议安理会就潜射导弹召集会议，指责“美国是幕后主使”. October. 09, 2019 07:37. by 常驻纽约记者 朴勇、常驻华盛顿记者 李正恩 parky@donga.com,lightee@donga.com. 联合国安理会8日（当地时间）将在美国纽约本部就朝鲜潜水艇发射弹道导弹举行会议，朝鲜常驻联合国代表金成大使（图）对此表示强烈反对。 据美联社、路透社等媒体报道，金成7日表示：“绝不会坐视危险的企图。很清楚，美国是英国、法国、德国的不纯举动的幕后主使”，指出美国是幕后黑手。他主张：“美国及其追随者们要牢记，在安理会提出我们的自卫措施问题，会进一步刺激我们对主权防御的需求。”在回答有关进一步导弹试验的问题时，金成说：“请注意观察我们今后会做什么。”不过，他补充说：“这并不意味着要发射其他导弹。” 朝鲜发射弹道导弹违反了联合国安理会决议。分析认为，朝鲜之所以反应敏感，是因为在斯德哥尔摩磋商破裂后，既不愿放弃朝美对话，并试图事先切断安理会追加制裁的可能性。 美国负责裁军事务的大使罗伯特·伍德当天在联合国举行的吹风会上表示：“美国完全致力于朝鲜最终的完全的无核化”，“斯德哥尔摩（朝美工作）磋商是很好的对话。我们准备两周后参加谈判。” 韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李度勋为共享斯德哥尔摩无核化工作磋商相关信息并为举行韩美磋商前往华盛顿访问。他在机场对记者们强调：“（朝美）双方有继续对话的可能性。开始总是有点辛苦，但也很重要。” 美国总统特朗普在工作磋商破裂后过去的三天里，没有任何谈及。华盛顿的外交安保专家们还提出了对朝政策失败的可能性。和平研究所（USIP）首席研究员弗兰克·严表示：“朝鲜和美国都在玩等待对方让步的‘懦夫游戏’。”

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