中断两个多月的展示恢复，日方：“《和平少女像》再次与观众见面”. October. 09, 2019 07:37. by 名古屋=金范锡 常驻记者 bsism@donga.com. 因日本极右势力预告恐怖袭击而从8月3日开始(展示)中断了两个多月的“和平少女像”(照片)从8日开始再次与日本观众见面。 爱知三年展(Aichi Triennale)执行委员会从当天下午2点10分开始在名古屋市爱知县文化艺术中心重启包括“和平少女像”在内的企划展《表达的不自由展•之后》。但爱知三年展将于14日闭幕。和平少女像的重新公开时间只有7天。为抗议少女像展示中断，宣布同时停止展出的14个作品也在当天重新公开。 看少女像要经过相当繁琐的程序。首先，因为是针对事先申请者进行抽签，所以每次只能有30人观看。还要接受事前教育，解说员也会同行。参观者不能拍摄视频，也不能在社交媒体上上传展示内容。 有人反对限制参观人数和参观方式这种做法。有人指出“事实上限制了表达的自由”。 极右人士对此次展览的重启表示强烈反对。名古屋市市长河村隆之表示：“重启展览是暴力，不能重启。将在展示会场前举行示威。”担任三年展执行委员会代理会长的他还主张称，不会支付由市里负担的三年展举办费用3380万日元(约3.0768亿韩元)。 委员会方面出于游客安全方面的考虑，对所有游客进行了使用金属探测器的出入检查。

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