崔志万击出个人PS首记本垒打，坦帕湾队绝地反击保住系列赛悬念. October. 09, 2019 07:38. by 金培中 wanted@donga.com. 崔志万(28岁•坦帕湾光芒队)在自己的首场季后赛中，面对“200胜投手”杰克•格林基击出了本垒打。这为站在悬崖边的球队增添了活力。 8日，崔志万在美国职棒大联盟(MLB)美国联盟分区系列赛(ALDS)与休斯顿太空人队的比赛中，在3比1领先的第3局下半局，面对杰克•格林基击出了个人本垒打。在2好球2坏球的情况下，他击出时速142公里的变速球，越过了主场圣卡纳体育场右侧围墙(飞行距离123米)。这是他的第一个秋季棒球本垒打，也是继秋信守(德克萨斯骑警队)之后，第二个取得该成就的韩国人击球手。曾与柳贤振一起效力于洛杉矶道奇队的格林基曾在2009年获得赛扬奖，共取得205胜(123负)。今年他也取得了18胜(5负)的傲人成绩。 托4号击球手崔志万的制胜本垒打的福，已连负两场站在悬崖边的坦帕湾队以10比3大胜对手，改变了系列赛局面。遭遇蒙头一击的休斯顿队，在第四场比赛中将派上球队的王牌贾斯汀•伯兰德(第一场比赛的胜利投手)出任首发。 另一方面，国家联盟分区赛(NLDS)都将在最后的第5场比赛中决出进入冠军系列赛(CS)的球队。华盛顿国民队在与洛杉矶道奇队的NLDS第4场比赛中，凭借首发投手马克斯•舒尔泽7局失1分的好投，以6比1获胜，将系列赛拉回到了同一起跑线。柳贤振在第3场比赛上带领道奇队取得胜利后曾表示“如果系列赛拖入第5场比赛，我也会进行候补投手投球”，人们正在关注他会否在季后赛中首次替补(救援)登场。圣路易斯队也在第四场比赛中，经过延长赛第10局的较量，以5比4击败亚特兰大队，将系列赛拖入第五场。 另外，纽约洋基队以5比1击败明尼苏达双城队，以3连胜的成绩率先进入了ALCS(美联冠军系列赛)。纽约洋基队将从13日开始与休斯顿队和坦帕湾队之间的胜者进行ALCS(7战4胜制)比赛。

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