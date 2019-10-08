“辅音和元音组合的韩文本身就是艺术”. October. 08, 2019 07:39. by 田承勳 raphy@donga.com. “听说最近外国知名人士也经常穿着用韩文设计的T恤。他们认为韩文非常有符号性，形态非常漂亮。但是我们反而在网上看到这样的照片，就把它当作是搞笑的意思，用韩文而不是英文设计的T恤，感觉很别扭。” 5日在首尔中区“文化站首尔284”(旧首尔历史)举行的《2019文字设计宴会：第6届国际字体排印学双年展》上见到的金达莱、艺术总监朴宇赫强调说：“说到韩文，其实它就是一种为了用字体制造图案或制造形状的字体设计而诞生的文字。” 今年迎来第6届的该展示会是由韩国工艺•设计文化振兴院(院长崔奉贤)主办的国内最大的字体排印学展示会。今年，以“字体排印学与事物”为主题，来自全球22个国家、127支队伍的作者在6个栏目(万花筒、多面体、钟表、边角、杂物、事物等)展出各种奇思妙想的字体排印学作品。 展厅里摆满了用字体和数字作为设计的衣架、家具、文具、饰品、玩具等在日常生活中可以接触到的有趣物品。此外，还设有能够让人感受到各国语言的美感的“活字林”“活字隧道”，字体设计根据粗细不同，形态自动变化的“Variable字体”新技术徐徐展开，仿佛跳舞的影像。 令人印象最深刻的展览是《万花筒》栏目。正如转动在三面为镜子的圆筒中放入彩纸或纤维塑料的万花筒，可以欣赏到千变万化的美丽形态一样，分解并组装点线面的要素，介绍多彩变化的字体排印学作品。 “字体排印学的核心是‘组合’。就是将20~30个基本字母来回组合，制造单词，组成句子。在活字里，活是“살 활(活)”。互相分离的字体会活着移动。像这样，辅音和元音在建筑上漂亮地堆积、解体、重新聚合的字体就是韩文的代表。” 朴总监表示：“韩文在制作字母的时候也是制作基本的东西，重新组合和变形而成。例如，‘ᄁ’是两个‘ᄀ’贴在一起，‘ㅋ’则是在‘ᄀ’上添上一横。”他强调说：“如果阅读训民正音解例本，就会发现其中有‘聚合使用’这样一句话，像这样完美使用手册的语言在世界上也是非常罕见的。” 本月9、19日下午2时，将举行参加展示会的字体排印学设计师们参加的脱口秀节目。

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