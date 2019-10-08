朝鲜要求美国“完全、不可逆地撤回敌视政策”. October. 08, 2019 07:39. by 黃仁贊 hic@donga.com. 据确认，在朝美无核化工作磋商决裂后，朝鲜向美国提出了“完全、不可逆地撤回对朝敌视政策”的要求，并把它翻译为“CIWH， Complete and Irreversible Withdrawal of the Hostile Policy”的缩略表达。朝鲜此举，似乎是在模仿美国向朝鲜要求的“完全、可验证、不可逆的无核化（CVID， Complete， Verifiable，Irreversible，Complete Dismantlement）”，围绕制裁最新制订了句式。 朝鲜在斯德哥尔摩谈判破裂后的第二天即6日下午，通过外务省发言人谈话表示：“在美国采取实质性措施，完全、不可逆地撤回针对朝鲜的敌对政策之前，朝鲜无意参加这种令人恶心的谈判。”同一天，朝鲜中央通讯社英文版报道了这一内容，并使用了缩略为“CIWH”的表述。 韩国政府一名高级官员表示：“朝鲜一直以来在批评美国有关CVID等的表述，虽然也使用过complete（完全）、irreversible（不可逆）等词汇，但在要求解除制裁的同时使用CIWH这样的词汇还是第一次”，“似乎是在表达有关制裁的具体要求值。”

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