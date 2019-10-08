朝鲜恐吓“可怕的事件……不能允许跳过工作磋商的首脑“直接交易”. October. 08, 2019 07:43. . 朝美工作磋商朝鲜方面的代表、朝鲜外务省巡回大使金明吉昨天抵达回国经由地北京时表示，“今后的会谈取决于美方”，“这次会谈令人恶心。”他还威胁：“如果美国的准备工作做得不到位，有谁知道会不会发生某种可怕的事情呢？”他把在瑞典斯德哥尔摩举行的工作磋商破裂的责任推给美国，再次威胁可以重启核试验和试射洲际弹道导弹。 朝鲜的态度，究竟是想打破谈判，还是为了争取更大收获的谈判战术，还有待观察。但是，通过悬崖边上的恐吓来抬高自己的身价，这是朝鲜的惯用伎俩。朝鲜这一次要求美国首先采取“完全、不可逆地撤回”对朝敌视政策的实际措施。而在上个月，朝鲜开口提出“制度（体制）安全”的要求，针对美国要求朝鲜“先无核化”，针对性地提出了要求保障体制安全的前提条件。 此次工作磋商的破裂，似乎是对2月28日河内谈判破裂的朝鲜式回敬。正如当时唐纳德·特朗普总统在河内拿出朝鲜应该废除的项目清单，动摇了谈判一样，这一次朝鲜充分权衡了美国的“创意”和灵活姿势，然后大幅提高了要求水平，就像催债一样让美国先行垫付钱款，以这种方式动摇了谈判。朝鲜此举的目的很明确。就是要跳过没有收获的工作磋商，直接走向两国首脑之间的谈判活动。 朝鲜在短期内拒绝工作磋商、继续维持强硬基调的可能性很大。即便再次参加磋商，也会催促举行首脑之间的直接交易。事情发展到这个地步，特朗普总统也有责任。他一再容忍朝鲜反复发射导弹的挑衅行为，为其鼓气，重复了过去把工作磋商之后举行首脑会谈的可能性既定事实化的失误。哪怕从现在起，美国也要明确表示，如果工作磋商中没有完成协议，就不能举行首脑会谈。倘非如此，工作磋商就只会毫无收获地以破裂告终。

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