向敌人偷学吧. October. 08, 2019 07:43. . 离开雅典，继续向北。希腊特有的圆形山丘与蓝天相连，望着山丘的斜坡，眼中似乎看到了重装步兵的队形。最早的军队，最初的战术和武器是“大地”。虽然地形并不决定全部战术，但是不能使用不适合地形的战术和武器。从雅典周边遍地岩石和小丘的地形来看，就能充分理解，希腊为什么擅长使用重装步兵，而在骑兵方面薄弱。 但进入中北部地区的色萨利，我大吃了一惊。如画般的平原展现在眼前。到目前为止所看到的希腊原野，就算是一片平地，绝大多数平地也都是夹在山坡岩石之间的狭窄原野。但来到色萨利，这里展现的是真正的平原。零星出现的丘陵，也不是马儿不易爬上的丘陵，反而是能让马得到运动，很适于用作牧场。 在希腊的中北部，和南部不同，骑兵十分发达。特别是色萨利，它以培养出希腊最强的骑兵而闻名。被称为骑兵的天堂、战术家天堂的地形，有很多像这样平原和草场丘陵适度交织的地方。 对于雅典人而言，这些骑兵无疑是一场噩梦。雅典卫城山坡上帕台农神殿的墙面的装饰板中，重装步兵和半人马战斗的场面特别多。有一种说法，半人半马的半人马是骑兵的象征。对于雅典人来说骑兵是怎样的噩梦，才会制作那样的面板啊？ 但是雅典人虽然诅咒骑兵，把骑兵变成了如同半人马的不良图标，他们认为培养骑兵更为重要。当然，虽然努力了，但未能成功，这也是它在伯罗奔尼撒战争中败给斯巴达的原因之一。 诅咒敌人、抱怨敌人很容易。但那就像帕台农神殿的面板一样，对取得胜利没有任何帮助。要想获胜，就得精明。向敌人学习，哪怕是偷着学，也要把它学到手。那是无数战争史上始终如一的制胜秘诀。

한국어