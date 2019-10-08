柳贤振赢得NLDS第3场比赛的胜利，离晋级只差一步. October. 08, 2019 07:40. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 7日，美国华盛顿的国民体育场(Nationals Park)挤满了为美国职业棒球大联盟主队华盛顿国民队加油助威的红色队服，俨然成为了一片红色海洋。华盛顿国民队以2比0领先的第4局，安东尼•伦登和胡安•索托接连击出安打后，主场4万多名观众齐声欢呼，气氛达到高潮。 但这种热潮并没有持续很久。因为，“冷静的胜负师”柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)每次都会给梦想胜利的人们泼冷水。 LA道奇队7日在国民体育场举行的与华盛顿队的国家联盟分区赛(5战3胜制)第3场比赛中以10比4获胜。本场过后道奇队将本轮系列赛战绩变为2胜1负，只要再取得1胜就能进军冠军系列赛。先发投手柳贤振在5局内以4个被安打(1个被本垒打)、2个四坏球上垒、2失分，成为胜利投手。 柳贤振当天没有展现出像常规赛一样的威力。在第1局被索托打出2分本垒打。虽然在第2、3局以三者凡退(让三名击球手连续出局)结束，但他在第4局遭遇连续安打，面临无人出局1、2垒有人的危机。柳贤振向对方5号击球手哈维•肯德里克投出的第5个球变速球诱导出腾空球后，面对对方6号击球手科特•铃木，用外侧变速球诱导出双杀出局，从而结束本局。他在第五局被迈克尔•泰勒击出安打后，用故意四坏球放出特雷•特纳，虽然面临2人出局1、2垒有人的危机，但他用外侧直线球诱导出腾空球阵杀亚当•伊顿，完成了任务。柳贤振在赛后表示：“被对方打出本垒打后一下子就恢复了精神。下一场比赛，我不会再犯同样的错误。如果系列赛打到第五场，需要我替补出场，我当然会做好准备。” 当天，柳贤振的主要武器—变速球大放异彩。在74个投球中，变速球最多，达32个(43.2%)。与常规赛变速球的比重(27.5%)相比，这一数据有了大幅上升。柳贤振在15个出局中，有9个是变速球，另外7次让对方击球员出现了空击。投出变速球让对方击出的安打只有索托击出的1个。 被柳贤振称为“灵魂搭档”的道奇队捕手拉塞尔•马丁在击球位上也作为特级助手活跃在球场上。在球队以1比2落后的第6局，以2打点适时打实现了逆转，给柳贤振创造了成为胜利投手的条件。此后在第9局无人出局1垒有人的情况下，马丁击出2分本垒打，锁定了胜局。马丁在常规赛的击球率为0.220，显示出作为一名老队员的成熟，本场比赛他取得4次有效击球、2支安打、4打点的成绩，表现十分活跃。 本场比赛道奇队主教练大卫•罗伯茨的用兵战术也大放异彩。在候补投手方面存在弱点的华盛顿队在第6回合让首发投手帕特里克•科文上场，试图阻止球队失分。但是道奇队的替补球员大卫•弗里兹和基奎•埃尔南德斯击出安打等，在第6局就取得了7分，彻底抓住了胜机。当地媒体《橙郡新闻》援引“在被狠狠打脸之前，谁都有计划”这一迈克•泰森的经典言论报道称，“华盛顿是有计划的。他们想让强有力的先发投手担任候补投手。但是道奇队在他们的脸上打了一拳。” 两队之间的第四场比赛将于8日上午7时40分在同一地点进行。

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