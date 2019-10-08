釜山电影节体验VR电影. October. 08, 2019 07:42. by 李?? baltika7@donga.com. 观众通过电影中的登场人物，代替自己体验电影中的世界。但有些影片却以特殊的方式把观众推进影片里。4日，在举行釜山国际电影节的釜山海云台区电影殿堂BIFF HILL 1楼处设立的虚拟现实(VR)中心入口处，准备亲自进入电影里的来自各国的观众排起了长队。 获得第76届威尼斯电影节最佳VR奖的《The Key•导演席琳特拉伊•卡特》是以“难民”为主题的作品。戴上移动VR头戴式耳机，双手握着鼠标的瞬间，四周就变成了昏暗狭小的房间。暴风雨袭来，狭窄的房间门似乎被掀开，不知何时，你就身处巨大的沙漠中，站在长长的队伍中间。一个看起来像地狱门卫的巨型怪物打开文件，示威似的在你眼前指手画脚。 在《The Key》的视频预告片中，导演名字前面没有使用“Direct”一词，而是使用了“Journey”一词，意思是构成观众经历的体验旅程。从狭小的房间到仿佛置身于月球表面或地狱中间的荒凉和迷茫，观众不是通过银幕观看和理解难民的真实情况，而是直接“体验”这种恐惧。 电影殿堂Cinemountin准备的《全息图剧场(Hologram Theatre)》则更进一步，戴着VR头戴式耳机的观众将在其他观众面前表演。跟着VR的影像做动作的话，就会配合投映到舞台的全息图的动作，像玩游戏一样用全息图盾牌挡住飞过来的各种形状的图形。 釜山国际电影节在2017年首次放映了23部VR电影。今年上映的电影增至53部。特别是题材十分多样化，包括电视剧、纪录片、动画、科幻等。不仅有《The Key》，还有Dexter Studios制作的《鸟的领域》、以被派遣到流血现场的记者的视角体验的《自由法典1991》、进入神秘的杀人现场的《Fire Escape》等等。如同电影《黑客帝国》中的尼奥一样，这些作品让人产生一种错觉，以为自己已经完全进入虚拟世界。 VR内容的发展朝着消除妨碍投入的因素的方向，与正在进化的硬件和5G移动通信网和云技术开发等相结合，正在逐渐加速。可360度环视四周的视野，脱离了四角的屏幕，观众可以直接行动，环顾周围，触摸和启动电影中的一些元素，VR电影带给观众全新的体验。世界三大电影节之一的威尼斯电影节于2017年新设VR电影竞赛单元，世界各国电影节也争先恐后地准备VR栏目。在去年的威尼斯电影节上，蔡洙应导演的《Buddy》获得了VR经验奖，国内VR内容水准也在不断发展。 在国内，Barunson公司正在开发电影制作技巧和VR内容，拥有虚拟特效(VFX)专门技术的Dexter Studios也正在制作和发行与网络漫画等多种知识产权(IP)相结合的VR内容。Barunson公司VR游戏事业部组长朴载河(音)表示：“初期，只注重单纯和刺激性效果的内容受到关注，但当VR内容结合好的故事情节和技术时，其效果会得到扩展。预计随着技术的发展，内容成熟的2022年左右市场将大规模打开。”

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