香港示威者首次与中国军队对峙，刚刚接近部队就被警告“要为后果负责任”. October. 08, 2019 07:43. by 尹完準 zeitung@donga.com. 香港反中示威者和中国人民解放军驻港部队6日晚间发生短暂对峙。在始于6月至今已延续四个多月的这次示威中，这是双方首次直接对峙，令紧张感达到了高潮。 当天，数百名示威者前往九龙地区的人民解放军部队营区附近，用激光灯光照射部队建筑物。中国军队立即在房屋顶上举起黄色旗帜，向示威者发出警告信号。旗帜上用中国本土使用的普通話和英语写着：“你们正在违反法律。可能会被起诉。”中国军队还用在香港使用的广东话发出语音警告：“以后发生的后果，你们自己要负责任。” 这一过程中，中国军队使用摄像机拍摄示威者，密切监视他们的动态。但是，随着示威者不久即离开部队周边，再没有发生冲突。《南华早报》报道称，“中国军队对前所未有的行动发出了警告”。有人担心，如果中国军队向示威者射击或流血镇压，示威事态有可能朝着无法控制的方向发展。亲中派势力主张，示威者的此次行动可能是为了拉西方介入而实施的故意挑衅。 随着5日开始施行《禁止蒙面规例》，对立也越来越激化。香港警方7日以涉嫌违反禁止蒙面法，首次起诉一名18岁的大学生和一名38岁的女子。她们5日凌晨戴着口罩展开示威，随后被捕。教育当局向初中和高中的校长们发出指示：“从8日起，要提交戴口罩上学的学生、拒绝上课的学生、展开手拉手示威或喊口号的学生的名单。”据称，警方6日在未经大学许可的情况下，进入香港中文大学和浸礼大学校内，将示威者和戴口罩市民全部逮捕。 6日，在深水埗地区，一名60多岁的司机驾驶一辆出租车冲向示威人群，导致两人被车子轧倒，身受重伤。之后，人们看到，示威者们把司机拉出车外进行殴打，司机脸上流着血，失去意识。一名电视台记者被示威者投掷的火焰瓶砸中，脸部被烧伤。 7日上午，香港地铁只运营了所有地铁站（94处）中的39处。当天下午6点起以内部修理为由关闭全部路线，令城市犹如一座幽灵城市。大型购物商场纷纷关门，主要超市也缩短了营业时间。去超市购买生活必需品的人群排起长队，还出现了东西被抢购一空的情景。部分市民认为“如同战争般的氛围”。 此外，美国职业篮球（NBA）的著名球队休斯顿火箭队总经理达雷尔·莫雷因为支持示威者，导致赞助火箭队的中国企业纷纷中断赞助，遭受了屈辱。他在6日在推特上写道：“对于复杂的事件，仅支持了一方。”

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