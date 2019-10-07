检察机关加快“调查曹国”的步伐，政界不要动摇调查. October. 07, 2019 07:22. . 检察机关继3日之后，前天再次传唤法务部长曹国的夫人、东洋大学教授郑京心，进行了非公开调查。郑京心教授接受检察调查的当天，在检察厅大楼附近举行了敦促检察改革的大规模蜡烛集会。以郑京心教授的调查为契机，有关曹国部长一家的调查似乎进入了最后阶段。一旦针对郑京心教授的调查告一段落，检方的调查很有可能直接转向曹国部长。 在检察机关的调查如此加速急流的情况下，执政圈提高了检察机关改革的呼声，加大了对尹锡烈治下检察机关的压力。包括卢武铉财团理事长柳时敏在内的亲执政圈人士纷纷指责，声称“尹锡烈之乱”“检方政变”等。部分亲文在寅的支持者甚至对搜查曹国部长住宅的3名检察官中唯一一名女检察官的照片、履历、配偶身份等进行了人身侮辱，展开了“网络恐怖主义”。相反，在野党认为检方没有紧急逮捕郑教授，提出了“关照性调查”嫌疑。 为了保护人权，检察改革虽然也有防止无所不能的检察权力被滥用的目标，但是从活生生的政治权力中确保检察的中立性也是重要的课题。如果由于政界对调查曹国部长一家的检察机关施加压力，调查不能顺利进行，执政圈强力推进的检察机关改革的纯粹性将遭到破坏。 检察改革和调查曹国完全是两码事。曹国部长继续硬挺下去，对检察改革也造成了负担。以照顾嫌疑人人权的方向改变检察机关陈旧的调查惯例是值得肯定的事情，但是对于第一个受惠者是曹国部长的夫人这一现实，令很多国民感到不舒服。文在寅政府的检察改革最终可能会受到包庇同一方实权部长的批评。政界不要再动摇检察机关的调查，而应该等到调查结束为止，静观其变，然后根据调查结果进行严厉的评价。 检察机关也要加快调查速度。以首尔大学和釜山大学等扣押搜查为信号弹，检察机关的调查已经进行了41天。虽然对现任法务部长家属的调查具有重压感，但是随着调查时间的推移，过度调查等不必要的误会也会增加。尹锡烈治下的检察厅应该用+调查结果说话，结果应该迅速公布。

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