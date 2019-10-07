爱国主义沸腾的建国70年，中国内部也有责任的声音. October. 07, 2019 07:22. by 尹完準 zeitung@donga.com. 10月1日，新中国成立70周年纪念阅兵式从上午10时（当地时间）开始在北京中心天安门一带举行。包括记者在内的外国记者在阅兵式开始前5个半小时，即上午4点半左右经过第一次安检后，聚集在北京西部的媒体中心。漆黑的清晨，记者驱车行驶在交通管制下空荡荡的马路上，早上6时左右到达天安门广场附近的前门。为了前往观看阅兵式场所天安门广场的最前方，必须通过第二次安检。 《人民日报》、新华社等中国官方媒体的记者于前一天的30日晚11时在媒体中心集合。他们到达天安门一带的时间是1日凌晨1点50分左右。参加阅兵式的士兵们已经集结在长安大街上。他们在街上呆了整整一夜，但表情很明朗。 阅兵式开始前在现场见到的中国人也掩饰不住激动的心情。3万多名观众从各地选拔，获得了参观阅兵的机会，从凌晨就到达了现场。在天安门广场亲眼看到“强大的祖国军队”是中国人的梦想。 “任何势力也无法动摇我们伟大祖国的地位。”中国国家主席习近平的宣布，引起了中国人在欢呼。习主席说：“70年前，新中国成立以后，彻底改变了近代以来中国漫长的积贫积弱、惨遭欺负的悲惨命运。”此话意味深长。中国人民对“强大起来的祖国”的欢呼，展示了现在不仅是美国，世界上任何一个国家都无法撼动中国的自豪。这种自豪感有时通过对外部好战的语言表现出来。 现在，全中国上下都在为“人民的团结”最为重要的爱国主义而沸腾。国庆节长假（1日至7日）上映的爱国主义电影《我和我的祖国》等票房火爆。“中华民族伟大复兴”的民族主义支撑着爱国主义。爱国主义本身不应该责怪。但是，中国内部也有人担心，中国是否意识到了“强国应承担的沉重责任”。 曾任北京大学国际关系学院副院长的北京大学教授王逸舟在接受采访时警告说：“如果错误处理民族主义，可能会变成一种盲目的爱国主义。”他指出：“特别是一个国家，如果曾经遭受过欺负，或者存在主权争端，民族主义可能会产生意想不到地伤害他人的后果。”他一语道破，“好外交必须有好内治、好的社会基础”。他主张，走向“仁社会”的条件包括“人民更开放，没有好战情绪的社会”等。 他担心的是，其他国家为什么对中国崛起感到担忧和威胁，而中国却认识不到这一点。他说，中国的崛起已经走到了十字路口，“越是高山之巅，风景越美，但高山症状越严重”。现在中国遇到了过去没有的问题，即世界中更大的责任和义务问题，需要回头看看是不是因为过分强调爱国主义而遮住了眼睛。

한국어